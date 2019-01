Το tuxedo σακάκι επαναστατεί

Όσο και να προτιμά κάποιος να φορά τα καλά του αυτές τις ημέρες, υπάρχουν φορές που ένα tuxedo παραείναι επίσημη επιλογή για τη βραδιά.

Θέλετε όμως να ξεχωρίσετε, ενώ την ίδια ώρα θα νιώθετε αρκετά άνετοι να χορέψετε και να τσαλακωθείτε - κυριολεκτικά και μεταφορικά.

Όπως προτείνει η ομάδα του In Icons We Trust, δανειστείτε λοιπόν το σακάκι του σμόκιν κοστουμιού σας και χτίστε γύρω του ένα νέο, χαλαρότερο λουκ.

• Όσο επίσημο και να είναι το σακάκι σας, θα προσαρμοστεί μια χαρά στο πάρτι, αφού έχει όλα τα απαραίτητα συμπληρωματικά στοιχεία που θα το «ησυχάσουν». Οπότε διαλέξτε άφοβα αυτό που αγαπάτε περισσότερο.

• Ένα μαύρο ζιβάγκο μέσα από το tuxedo σας, δίνει μία ιταλική φινέτσα στο σύνολο. Ένα λευκό κομμάτι, όμως, φωνάζει από μακριά ότι δεν χρειάζεται να παίρνετε τον εαυτό σας και πολύ στα σοβαρά.

IN ICONS WE TRUST

• Την ίδια επιχειρηματολογία έρχεται να στηρίξει και η λευκή ποσέτ από απλό, βαμβακερό ύφασμα.

• Θα φανταζόσασταν αυτό το βαμβακερό παντελόνι, παρέα με το βελούδινο σακάκι σας; Κι όμως, εκ του αποτελέσματος, η σχέση τους μοιάζει πολύ επιτυχημένη.

• Καθώς οι ημέρες είναι γιορτινές, μην αντισταθείτε στην παρόρμηση να φορέσετε τα αγαπημένα σας επίσημα loafers από βελούδο. Αυτά, όπως και το σακάκι, στέκονται μια χαρά κι από μόνα τους.

THE LOOK

Βελούδινο σακάκι σμόκιν, βαμβακερό παντελόνι και βαμβακερή pochette, όλα Tommy Hilfiger. Διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Ζιβάγκο από προσωπική συλλογή.

Ρολόι Big Pilot annual calendar από την IWC διαθέσιμο στο www.iwc.com.

IN ICONS WE TRUST

Βελούδινα loafers από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95 - Πάτρα και online στο www.classico.gr

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα