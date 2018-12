Με εορταστικές εκδηλώσεις, ελπίδες και όνειρα, ολόκληρος ο πλανήτης υποδέχεται το 2019. Το νέο έτος καλωσόρισαν πρώτα, λόγω της διαφοράς ώρας, τα νησιά του Ειρηνικού, η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία.

Το Σίδνεϊ ήταν στις 15:00 ώρα Ελλάδας η πρώτη μεγαλούπολη που καλωσόρισε το 2018, με 1,5 εκατ. ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί -κάτω από αυξημένα μέτρα ασφαλείας- στις όχθες του εμβληματικού κόλπου της για να παρακολουθήσουν το παραδοσιακό θέαμα των πυροτεχνημάτων σε μια ωραία καλοκαιρινή βραδιά.

Επί 12 λεπτά τα πυροτεχνήματα έκαναν την νύχτα μέρα στην πρωτεύουσα της Αυστραλίας.

EURONEWS Νέα Ζηλανδία και Αυστραλία υποδέχτηκαν πρώτες το 2019

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε υποδεχθεί το 2019 η Νέα Ζηλανδία, με ένα επίσης φαντασμαγορικό σόου με βεγγαλικά, ενώ την έλευση του νέου έτους γιόρτασαν πρώτα τα Νησιά Σαμόα.

ΗΠΑ: Έτοιμη για την υποδοχή του νέου έτους η Τάιμς Σκουέρ

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται ότι θα συρρεύσουν απόψε στην Τάιμς Σκουέρ της Νέας Υόρκης, αναμένοντας να "πέσει", ακριβώς τα μεσάνυχτα, η κρυστάλλινη σφαίρα που κάθε χρόνο εδώ και πάνω από έναν αιώνα σηματοδοτεί την άφιξη του νέους έτους.

Η Κριστίνα Αγκιλέρα, ο Στινγκ και το συγκρότημα New Kids on the Block θα παρουσιάσουν ένα μουσικό πρόγραμμα για να ψυχαγωγήσουν τους Νεοϋορκέζους και τους τουρίστες.

REUTERS/AMIT DAVE Ινδία

Το θέμα του φετινού εορτασμού είναι η ελευθερία του Τύπου, όπως αποφάσισε η οργανωτική επιτροπή, με αφορμή τις επικρίσεις και τις επιθέσεις που έχουν δεχτεί τα μέσα ενημέρωσης σε όλον τον κόσμο. Η μη κερδοσκοπική Times Square Alliance θα τιμήσει την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων και πολλοί εκπρόσωποι του Τύπου θα συνοδεύσουν τον δήμαρχο της πόλης, Μπιλ Ντε Μπλάζιο, όταν θα πατήσει το κουμπί για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση, 60 δευτερόλεπτα πριν από τα μεσάνυχτα.

Η παράδοση με την πτώση της κρυστάλλινης σφαίρας στη διασταύρωση της Μπρόντγουεϊ με την 7η Λεωφόρο και την 42η Οδό του Μανχάταν ξεκίνησε το 1907.

Η αστυνομία έχει ήδη αρχίσει να διαμορφώνει τον χώρο της πλατείας και να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας ενώ οι οργανωτές καλούν τον κόσμο να πάρει εγκαίρως θέση, κάτι που σημαίνει ότι αρκετοί θα περιμένουν όρθιοι για πολλές ώρες μέχρι να αλλάξει ο χρόνος. Η μετεωρολογική υπηρεσία προβλέπει πάντως χαμηλή θερμοκρασία (περίπου 7 βαθμούς Κελσίου) και έντονη βροχή για το βράδυ.