Γιορτινό λουκ χωρίς επισημότητες

Τρέχετε για τα τελευταία ψώνια της χρονιάς και μέσα στην κίνηση, διασχίζετε τη στολισμένη Αθήνα για να πάτε σε ένα εορταστικό κοκτέιλ με χαλαρή διάθεση.

Τι φοράτε για να τιμήσετε την εορταστική ατμόσφαιρα, νιώθοντας παράλληλα άνετα; Πέρα από μία τελευταία στάση στο Don Barber & Groom, η ομάδα του In Icons We Trust προτείνει:

IN ICONS WE TRUST

• Ένα βελούδινο σακάκι είναι, πολλές φορές, αρκετό. Ειδικά αυτό το βαθύ κόκκινο βουργουνδίας ταιριάζει υπέροχα με ό,τι κι αν το συνοδέψετε: Ένα μάλλινο μαύρο παντελόνι, ή ακόμη κι ένα κοτλέ κομμάτι όπως αυτό εδώ.

• Πείτε «ναι» στο κοτλέ με βελούδο. Προσέξτε μόνο το παντελόνι σας να είναι καλής ποιότητας. Διαλέξτε ένα ζευγάρι σε ίσια γραμμή που θα επιτρέψει στο σακάκι να είναι ο πρωταγωνιστής.

• Ένα παπιγιόν το οποίο μπορεί αργότερα να χαλαρώσει, είναι η μόνη τυπική νότα σε αυτό το εορταστικό σύνολο. Προσφέρετέ του και τον καμβά ενός μεταξωτού πουκαμίσου και αφήστε το να κλέψει εντυπώσεις.

• Για να ησυχάσετε το λουκ, συνοδέψτε το με τα άνετα, δετά oxfords σας.

Βελούδινο σακάκι και μεταξωτό πουκάμισο όλα Hackett. Διαθέσιμα από τη Shop&Trade.

Κοτλέ παντελόνι Antony Morato. Διαθέσιμο από τη Shop&trade.

Παπιγιόν Andrew’s Ties.

Δερμάτινα Oxford shoes από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Από το καλοκαίρι του 2012, ο Γιάννης Σακελλαράκης και η ομάδα του υποδέχονται στο DON Barber & Groom άνδρες κάθε ηλικίας, οι οποίοι τους εμπιστεύονται προκειμένου να αναδείξουν το στυλ και την εμφάνιση τους. Εκτός από κούρεμα και ξύρισμα με φαλτσέτα, ο πελάτης μπορεί να δώσει σχήμα στο μούσι του, να περιποιηθεί τα άκρα του, να κάνει εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και τέλος να απολαύσει κάποια από τα προτεινόμενα μασάζ σώματος. Το Don φιλοξενεί επίσης μία επιλεγμένη γκάμα προϊόντων αντρικής περιποίησης από όλο τον κόσμο.

Φωτογράφος: Σπύρος ΧαμάληςStyling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

