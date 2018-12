Η ξεχωριστή αίσθηση ενός made to measure κοστουμιού

Μία σωστή γκαρνταρόμπα από made to measure κοστούμια αποτελεί την υπόσχεση που δίνει κάθε sartοrialist στον εαυτό του.

Δύο κουμπιά ή ένα, ίσια ή κανονική γραμμή, double breasted ή όχι, business, βραδινό, tuxedo, με γιλέκο ή χωρίς; Φέτος είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία ο Βάρδας, μαζί με την ready to wear συλλογή του, προτείνει στους πελάτες του τη δημιουργία ενός κοστουμιού από την πρώτη κιόλας φάση του.

Η ομάδα του In Icons We Trust επέλεξε ένα double breasted σε ιδιαίτερο γκρι-μπλε που υποστηρίζει την κομψή εκδοχή του business look μέχρι το βράδυ.

Το σύνολο συνδυάζεται με ένα pin stripped πουκάμισο για λίγη περισσότερη επισημότητα.

Double breasted Made To Measure κοστούμι από ύφασμα Reda Super 130’s 100%WV, πουκάμισο από μαλλί και μετάξι, μάλλινη γραβάτα και μεταξωτή pochette όλα Vardas. Διαθέσιμα από το Vardas/Golden Hall και online στο www.vardas.gr .

Τιράντες από προσωπική συλλογή.

Ρολόι Big Pilot annual calendar από την IWC διαθέσιμο στο www.iwc.com .

Δερμάτινα loafers από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr

Φωτογράφος: Σπύρος ΧαμάληςStyling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

