Φορείς βακτηρίων τα στηθοσκόπια που μπαίνουν στις ΜΕΘ, σύμφωνα με μελέτη

Μελέτη που διεξήχθη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια διαπίστωσε ότι τα στηθοσκόπια που μεταφέρονται από επαγγελματίες του τομέα της υγείας σε μια Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) είναι «φορτωμένα» με ένα ευρύ φάσμα βακτηρίων.

Η μελέτη συνέκρινε τις μεθόδους καθαρισμού τους και διαπίστωσε ότι η τυποποιημένη προσέγγιση είναι καλύτερη στην εξάλειψη των βακτηρίων από ό, τι διάφοροι άλλοι μέθοδοι που οι επαγγελματίες επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν.

Όπως ανέφερε ο πρώτος συγγραφέας της μελέτης, είναι καθηγητής Ιατρικής και Μικροβιολογίας στο πανεπιστήμιο Pennsylvania της Perelman School of Medicine και συν-διευθυντής του Κέντρου Penn για την έρευνα του AIDS, Ronald Collman, αυτή η μελέτη υπογραμμίζει τη σημασία της τήρησης αυστηρών διαδικασιών ελέγχου της μόλυνσης, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους τήρησης των διαδικασιών απολύμανσης που συνιστώνται από το Centers for Disease Control and Prevention -CDC μεταξύ των ασθενών ή με τη χρήση στηθοσκοπίων μεμονωμένων ασθενών που φυλάσσονται σε κάθε ασθενή.

Για τη μελέτη, ο Collman και η ομάδα του χρησιμοποίησαν την αλληλουχία του DNA για να διερευνήσουν τα βακτήρια που υπάρχουν σε 40 στηθοσκόπια που χρησιμοποιούνται στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).

Είκοσι όργανα ήταν επαναχρησιμοποιήσιμα στηθοσκόπια, 20 ήταν εργαλεία μίας χρήσης και 10 ήταν εργαλεία μίας χρήσης που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, όπως αυτά αναφέρθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Infection Control & Hospital Epidemiology, και τα 40 από τα στηθοσκόπια που χρησιμοποιήθηκαν μολύνθηκαν με μια πληθώρα διαφόρων βακτηρίων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονταν με κοινές λοιμώξεις, αν και δεν αποδείχθηκε εάν τα στηθοσκόπια καθιστούσαν τους ασθενείς αδιάθετους.

Συγκεκριμένα σε όλα τα στηθοσκόπια βρέθηκε σταφυλόκοκκος, ενώ περισσότερα από τα μισά ήταν μολυσμένα με άλλα βακτήρια που προκαλούν μόλυνση όπως τα Pseudomonas και Acinetobacter, αν και αυτά υπήρχαν μόνο σε μικρές ποσότητες.

Για να συγκρίνουν τις μεθόδους καθαρισμού, οι ερευνητές αξιολόγησαν 10 ακόμα στηθοσκόπια πριν και μετά τον καθαρισμό τα οποία καθαρίστηκαν με την τυποποιημένη μέθοδο - καθαρισμό με υπεροξείδιο του υδρογόνου για 60 δευτερόλεπτα. Εξέτασαν επίσης 20 ακόμη στηθοσκόπια πριν και μετά τον καθαρισμό, τα οποία καθαρίστηκαν με την προτιμώμενη μέθοδο του κάθε επαγγελματία υγείας, αλλά στη συνέχεια σκουπίστηκαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα με μαντηλάκια με οινόπνευμα, μαντηλάκια λευκαντικών ή μαντηλάκια υπεροξειδίου του υδρογόνου.

Η μελέτη έδειξε ότι όλοι οι τύποι καθαρισμού μείωσαν τον αριθμό των βακτηρίων, αλλά απέτυχαν να καταστήσουν σταθερά απαλλαγμένα από μόλυνση τα στηθοσκόπια όπως όταν είναι καινούργια και καθαρά.

Η τυποποιημένη μέθοδος μείωσε τα βακτήρια στο μισό από τα όργανα, ενώ μόνο το 10% των στηθοσκοπίων που καθαρίστηκαν με την προτιμώμενη μέθοδο του κάθε επαγγελματία υγείας πληρούσαν αυτό το επίπεδο καθαριότητας.

Αν και η μοριακή αλληλουχία επέτρεψε την ανίχνευση όλων των τύπων βακτηριδίων, δεν μπορούσε να προσδιορίσει εάν τα βακτήρια ήταν νεκρά ή ζωντανά, πράγμα που σημαίνει ότι δεν είναι σαφές εάν τα όργανα είναι υπεύθυνα για τη διάδοση των ασθενειών. Για το θέμα αυτό χρειάζεται περαιτέρω έρευνα είπαν οι επιστήμονες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα στηθοσκόπια είναι υπεύθυνα για τη διάδοση των λοιμώξεων.

Ο καθηγητής Collman ανέφερε ότι αυτές οι μελέτες θα έπρεπε να χρησιμοποιούν παρόμοιες μοριακές προσεγγίσεις, για να μελετήσουν τα βακτήρια που βρίσκονται σε ιατρικές συσκευές και στο περιβάλλον περίθαλψης των ασθενών καθώς επίσης, να επικεντρωθούν και στην αντοχή στα αντιβιοτικά.

