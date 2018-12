Η υστερεκτομή πιθανότατα να συνδέεται με τη λειτουργία του εγκεφάλου λένε οι επιστήμονες

Μια νέα μελέτη που έγινε σε αρουραίους έδειξε ότι μετά από υστερεκτομή, κάποιοι τύποι μνήμης επηρεάζονται βραχυπρόθεσμα. Η μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Endocrinology της Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, είναι η πρώτη που αποκαλύπτει ότι υπάρχει σύνδεση μεταξύ της μήτρας και της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Οι επιστήμονες διερεύνησαν τη γνωστική λειτουργία σε αρουραίους με και χωρίς υστερεκτομή για να αναδείξουν την επιρροή της μήτρας στη μνήμη και τις δεξιότητες σκέψης, μεταξύ άλλων.

Όπως αναφέρουν οι ειδικοί, το 1/3 των γυναικών στην Αμερική μέχρι την ηλικία των 60 ετών έχουν κάνει αφαίρεση της μήτρα τους, μια διαδικασία η οποία ονομάζεται υστερεκτομή. Μετά την επέμβαση, μερικές από αυτές τις γυναίκες εισέρχονται σε πρώιμη εμμηνόπαυση.

Σήμερα, οι περισσότεροι γιατροί θεωρούν τη μήτρα λειτουργική μόνο για μία εγκυμοσύνη. Η άποψη αυτή όμως τίθεται υπό αμφισβήτηση από τα ευρήματα της νέας αυτής μελέτης, που δείχνουν ότι η μη έγκυος μήτρα έχει επίδραση στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλος.

Η μελέτη εξέτασε διάφορους τύπους χειρουργικών επεμβάσεων που προκάλεσαν εμμηνόπαυση σε αρουραίους και διαπίστωσαν ότι η βραχυπρόθεσμη μνήμη επηρεάστηκε από τη διαδικασία.

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά ένα μοντέλο υστερεκτομής αρουραίων, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν πώς η χειρουργική αφαίρεση της μήτρας επηρέασε την εγκεφαλική λειτουργία. Τα αποτελέσματα δύο μήνες αργότερα έδειξαν ότι αν η μήτρα αφαιρεθεί μόνο με χειρουργική επέμβαση, η μνήμη βραχυπρόθεσμα «έπασχε».

Ωστόσο, δεν εντοπίστηκε απώλεια μνήμης όταν αφαιρέθηκαν οι ωοθήκες μαζί με τη μήτρα. Αυτό υποδηλώνει ότι μόνο η απομάκρυνση της μήτρας είχε αντίκτυπο στη μνήμη.

Επιπλέον, τα ευρήματα έδειξαν, ότι η μήτρα και οι ωοθήκες αποτελούν συστατικά ενός συστήματος που στέλνει και λαμβάνει μηνύματα στον εγκέφαλο για να επηρεάσει λειτουργίες όπως η γνώση.

Η Heather Bimonte-Nelson, Ph. D, από το Τμήμα Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα και κύρια συγγραφέας της μελέτης, τόνισε ότι ο ευρύτερος στόχος της τρέχουσας έρευνάς τους ήταν να βγάλουν στο φως βέλτιστα αποτελέσματα για την υγεία των γυναικών καθ’ 'όλη τη διάρκεια της ζωής τους.

Όπως είπε η ερευνήτρια, ελπίζουν ότι αυτά τα βασικά ευρήματα θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη προσοχή γύρω από το πώς διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις στην εμμηνόπαυση μπορούν να επηρεάσουν τον εγκέφαλο και τη λειτουργία του στις γυναίκες, επηρεάζοντας τελικά την ποιότητα ζωής τους.

Άλλοι συγγραφείς της μελέτης είναι οι: Stephanie V. Koebele, Justin M. Palmer, Bryanna Hadder, Ryan Melikian, Carly Fox, and Isabel M. Strouse, students from Arizona State University and the Arizona Alzheimer's Consortium in Phoenix, Ariz.; Dale DeNardo of Arizona State University; and Christina George, Emily Daunis, Adrianna Nimer, Loretta P. Mayer, and Cheryl A. Dyer of SenesTech, Inc. in Flagstaff, Ariz.

Η έρευνα έλαβε χρηματοδοτική στήριξη από το Εθνικό Ινστιτούτο για τη Γήρανση, το Τμήμα Υπηρεσιών Υγείας της Αριζόνα, τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας και το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα.

Πηγή:

https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-12/tes-hmb120418.php