Τα μυστικά για μια εμφάνιση στους τόνους του καφέ

Το καφέ χρώμα διαθέτει μια ζεστή γοητεία, ωστόσο σε αντίθεση με το απόλυτο μαύρο και το ψυχρό γκρι, δεν συγχωρεί ατέλειες, τόσο στα υλικά όσο και στα κοψίματά τους.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, η καλή ποιότητα, οι μαλακές υφές και τα διακριτικά patterns είναι τα μυστικά που θα αναδείξουν μία εμφάνιση βασισμένη στους τόνους του καφέ.

Στις εικόνες που συνοδεύουν αυτό το κείμενο, έχετε την ευκαιρία να ανακαλύψετε και πως θα παίξετε δημιουργικά με την παλέτα του καφέ, αντί να περιοριστείτε σε μονοχρωμίες.

IN ICONS WE TRUST

• Το σύνολο μπορεί να μπλέκει δύο ή τρία διαφορετικά χρώματα με αρμονία. Ένα ζιβάγκο σε μουσταρδί απόχρωση, κάνει τη δήλωση που το διαχωρίζει από το σκούρο μπεζ παντελόνι και κρατάει τη θέση του μέσα από αυτό το ιδιαίτερο statement blazer.

• Το μυστικό σε αυτό το σακάκι βρίσκεται στην αχνή παρουσία των γραμμικών του στοιχείων. Έτσι δίνεται προτεραιότητα στο υπέροχο ύφασμα και την ιδιαίτερη χροιά που του δίνει το σκούρο, σχεδόν σταχτί καφέ χρώμα του.

• Τα παπούτσια είναι δυναμικά και το two toned παιχνίδι τους βγαίνει, εδώ, νικητής.

• Τι κρατάει την ισορροπία μέσα στην αρμονία του καφέ; Τα άναρχα στοιχεία της εμφάνισης, όπως οι πράσινες κάλτσες και η ποσέτ.

IN ICONS WE TRUST

Σακάκι από μαλλί, πλεκτό ζιβάγκο και παντελόνι από βαμβάκι όλα The Bostonians. Διαθέσιμα από τις The Bostonians Boutiques.

Pochette από προσωπική συλλογή.

Ρολόι IWC από την συλλογή Portofino, διαθέσιμο στο www.iwc.com.

Δερμάτινα Oxford shoes από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

IN ICONS WE TRUST

Φωτογράφος: Σπύρος ΧαμάληςStyling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα