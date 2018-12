Αναγόρευση του καθηγητή Κ. Ζοπουνίδη σε επίτιμο διδάκτορα του ΑΠΘ

Την Τετάρτη στις 19 Δεκεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί η τελετή αναγόρευσης του καθηγητή Κωνσταντίνου Ζοπουνίδη, σε επίτιμο διδάκτορα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Τον έπαινο του τιμώμενου θα εκφωνήσει η αναπληρώτρια καθηγήτρια Κυριακή Κοσμίδου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα τελετών του παλαιού κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής. Μετά την αναγόρευσή του, ο κ. Κ. Ζοπουνίδης θα δώσει ομιλία με θέμα: «Πολυκριτήρια Ανάλυση: Μία Ολιστική Προσέγγιση Λήψης Αποφάσεων».

Ο Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης είναι καθηγητής και αν. Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης. Επίσης είναι διευθυντής των Εργαστηρίων Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Ανάλυσης Δεδομένων και Πρόβλεψης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Από το 2012 είναι Distinguished Research Professor στο Audencia Business School (France).

Είναι Editor in Chief των Διεθνών Επιστημονικών Περιοδικών Operational Research: An International Journal (Springer), International Journal of Multicriteria Decision Making (Inderscience), International Journal of Financial Engineering and Risk Management (Inderscience), International Journal of Corporate Finance and Accounting (IGI Global) και International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models (IGI Global). Είναι επίσης Αssociate Editor των περιοδικών New Mathematics and Natural Computation (World Scientific), Optimization Letters (Springer), Journal of Banking and Financial technology (Springer), International Journal of Banking, Accounting and Finance (Inderscience), International Journal of Data Analysis and Strategies (Inderscience) και European Journal of Operational Research (Elsevier).

Στο πλαίσιο της ερευνητικής του δραστηριότητας του έχουν απονεμηθεί πολλές τιμητικές διακρίσεις μεταξύ των οποίων: το 2012 το βραβείο από την Ecole Superieure de Commerce de Paris (Europe) για την έρευνά του στο τομέα της Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Λήψης Αποφάσεων. Το 2013 έλαβε το βραβείο Edgeworth-Pareto από την International Society of Multicriteria Decision Making για το σημαντικό του έργο στην Πολυκριτήρια Ανάλυση Αποφάσεων, το 2015 το βραβείο Outstanding Contribution to Research in Management Science and Decision Making από το Audencia Business School. Το 2018 το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης τον ανακήρυξε Επίτιμο Διδάκτορα για το έργο του στην Πολυκριτήρια Ανάλυση και τις Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις.

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο το οποίο μέχρι στιγμής αποτελείται από 95 βιβλία που έχουν εκδοθεί από ελληνικούς και διεθνείς εκδοτικούς οίκους και περισσότερες από 500 επιστημονικές εργασίες σε διεθνή έγκυρα περιοδικά στους τομείς της επιχειρησιακής έρευνας, της διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων, της πολυκριτήριας ανάλυσης και του χρηματοοικονομικού μάνατζμεντ, χώροι στους οποίους επικεντρώνονται τα βασικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Έχει πραγματοποιήσει πολλές διαλέξεις και μαθήματα ως Προσκεκλημένος Καθηγητής σε πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.