Χρυσές Σφαίρες 2019: Πέντε υποψηφιότητες για τον Γιώργο Λάνθιμο

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι υποψηφιότητες για την 76 Τελετή Απονομής των Χρυσών Σφαιρών, των Βραβείων των Ξένων Ανταποκριτών του Χόλυγουντ.

Προάγγελος των Όσκαρ, η τελετή με μεγάλη, πια, λάμψη, τηλεθέαση και σημασία στο πλαίσιο των αμερικανικών κινηματογραφικών βραβείων, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 6 Ιανουαρίου 2019, με παρουσιαστές τη Σάντρα Ο («Killing Eve») και τον Άντι Σάμπεργκ («Brooklyn Nine-Nine»).

Η επιτυχία της τελευταίας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, «The Favourite», είναι αδιαμφισβήτητη και μετά τα δέκα βραβεία στην τελετή BIFA, ο Έλληνας δημιουργός είδε την ταινία του να αποσπά πέντε υποψηφιότητες στις Χρυσές Σφαίρες.

Το «The Favourite» είναι υποψήφιο για καλύτερη ταινία στην κατηγορία μιούζικαλ ή κωμωδία ενώ υποψηφιότητες απέσπασαν και οι τρεις γυναίκες που πρωταγωνιστούν: Ολίβια Κόλμαν στην κατηγορία α' γυναικείου ρόλου και οι Ρέιτσελ Βάις και Έμμα Στόουν στην κατηγορία β' γυναικείου ρόλου. Η πέμπτη υποψηφιότητα είναι για καλύτερο σενάριο με τις υπογραφές της Ντέμπορα Μάρτιν και του Τόνι Μακναμάρα.

Ο Γιώργος Λάνθιμος δεν μπήκε στις υποψηφιότητες για καλύτερος σκηνοθέτης, κατηγορία όπου απέσπασαν υποψηφιότητες οι Αλφόνσο Κουαρόν («Roma»), Πίτερ Φάρελι («Green Book»), Σπάικ Λι («Blackklansman»), Άνταμ Μακέι («Vice») και ο Μπράντλεϊ Κούπερ («A Star is Born»).

«A Star Is Born»

Το «Vice» του Άνταμ Μακέι μπαίνει δυναμικά στην οσκαρική κούρσα, με έξι υποψηφιότητες (όλες τις βασικές), ενώ ακολουθούν με πέντε το «A Star is Born» και το «Green Book» του Πίτερ Φαρέλι.

«BlacKkKlansman»

Ακολουθεί με τέσσερις υποψηφιότητες το «BlacKkKlansman» του Σπάικ Λι και με τρεις το «If Beale Street Could Talk» του Μπάρι Τζένκινς.

Η καμπάνια του «Black Panther» απέδωσε και έτσι η ταινία της Marvel βρίσκεται στην πεντάδα με τα καλύτερα δράματα, εκεί όπου βρίσκεται και το «Bohemian Rhapsody» του Μπράιαν Σίνγκερ.

Από τις υποψηφιότητες απουσιάζουν τα «First Reformed», οι δύο πρωταγωνίστριες του «Mary, Queen of Scots», το «Hereditary», οι «Χήρες» και τα «Paddington 2» και «Mamma Mia! Here We Go Again!» που σε άλλες εποχές θα σάρωναν στην κατηγορία Κωμωδία ή Μιούζικαλ.

Καλύτερη Δραματική Ταινία

«A Star is Born»

«Bohemian Rhapsody»

«If Beale Street Could Talk»

«Black Panther»

«BlacKkKlansman»

Καλύτερη Κωμωδία/Μιούζικαλ

«Mary Poppins Returns»

«Crazy Rich Asians»

«The Favourite»

«Green Book»

«Vice»

Καλύτερος ηθοποιός, Δραματική Ταινία

Μπράντλεϊ Κούπερ, «Ένα αστέρι Γεννιέται»

Ράμι Μάλεκ- «Bohemian Rhapsody»

Ουίλεμ Νταφόε- «At Eternity's Gate»

Τζον Ντέιβιντ Ουάσιγκτον- «BlacKkKlansman»

Λούκας Χέντζις- «Boy Erased»

Καλύτερη ηθοποιός, Δραματική Ταινία

Λέιντι Γκάγκα, «Ένα Αστέρι Γεννιέται»

Γκλεν Κλόουζ - «The Wife»

Μελίσα Μακάρθι - «Can You Ever Forgive Me?»

Νικόλ Κίντμαν - «Destroyer»

Ρόζαμουντ Πάικ - «A Private War»

Καλύτερος ηθοποιός, Κωμωδία/Μιούζικαλ

Κρίστιαν Μπέιλ - «Vice»

Λιν-Μάνουελ Μιράντα - «Mary Poppins Returns»

Βίγκο Μόρτενσεν - «Green Book»

Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «The Old Man and the Gun»

Τζον Κ. Ρέιλι - «Stan and Ollie»

Καλύτερη ηθοποιός, Κωμωδία/Μιούζικαλ

Έμιλι Μπλαντ - «Mary Poppins Returns»

Ολίβια Κόλμαν - «The Favourite»

Κόνστανς Γου - «Crazy Rich Asians»

Έλσι Φίσερ - «Eighth Grade»

Σαρλίζ Θερόν - "Tully: Τα παιδιά είναι ευτυχία;"

Καλύτερη σκηνοθεσία

Μπράντλεϊ Κούπερ – «Ένα αστέρι Γεννιέται»

Αλφόνσο Κουαρόν - «Roma»

Πίτερ Φαρέλι - «Green Book»

Σπάικ Λι - «BlaKkKlansman»

Άνταμ Μακέι - «Vice»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Μαχερσάλα Άλι - «Green Book»

Τίμοθι Τσάλαμετ - «Beautiful Boy»

Άνταμ Ντράιβερ - «BlacKkKlansman»

Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ - «Can You Ever Forgive Me?»

Σαμ Ρόκγουελ - «Vice»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Έιμι Άνταμς - «Vice»

Κλερ Φόι - «First Man»

Ρετζίνα Κινγκ - «If Beale Street Could Talk»

Έμα Στόουν - «The Favourite»

Ρέιτσελ Βάιζ - «The Favourite»

Καλύτερη ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Incredibles 2»

«Isle of Dogs»

«Ralph Breaks the Internet»

«Spider-Man: Into the Spider-Verse»

«Mirai»

Καλύτερη Ξένη Ταινία

«Capernaum» – Λίβανος

«Girl» - Βέλγιο

«Never Look Away» - Γερμανία

«Roma» - Μεξικό

«Shoplifters» – Ιαπωνία

Καλύτερο Τραγούδι

All the Stars - «Black Panther»

Girl in the Movies - «Dumplin»

Requiem for a Private War - «A Private War»

Shallow - «A Star if Born»

Revelation - «Boy Erased»

