Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - Ν.Δ. για τη συνέντευξη Κ. Μητσοτάκη στους FT

Πολιτική κόντρα ξέσπασε μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, με αφορμή τη συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στους Financial Times, με το κυβερνών κόμμα να κατηγορεί τη Ν.Δ. για αποτυχία συγκάλυψης ενός αποσπάσματος και την αξιωματική αντιπολίτευση να καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ να διαβάζει καλύτερα τις ανακοινώσείς της.

Σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως στη συνέντευξή του στους Financial Times, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι «θα βάλει τέλος στη "διαπλοκή" πολιτικών παραγόντων με πλούσιους επιχειρηματίες που αγοράζουν μιντιακούς ομίλους και ποδοσφαιρικά σωματεία και τα χρησιμοποιούν ως εργαλεία για να τύχουν πολιτικής εύνοιας».

«Tο Γραφείο Τύπου της Ν.Δ. παρέλειψε αυτό το κομμάτι από το δελτίο Τύπου της συνέντευξης, για να μη στεναχωρήσουν τους φίλους τους επιχειρηματίες και για να μην γελάει ο κόσμος. Αυτό βέβαια δεν προκαλεί καμία έκπληξη. Το περίεργο θα ήταν να εννοεί πραγματικά ότι θα πολεμήσει τη διαπλοκή ο κ. Μητσοτάκης και να τολμά να το πει και μέσα στη χώρα», προσθέτει και επισημαίνει πως «περιμένουμε βέβαια από τον φίλο του κ. Μητσοτάκη, ιδιοκτήτη μιντιακού ομίλου και ποδοσφαιρικού σωματείου, να ανακαλέσει στην τάξη τον αρχηγό της Ν.Δ».

Απαντώντας το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας «ευχαριστεί θερμά το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για την προβολή της συνέντευξης του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στους Financial Times, οι οποίοι προδικάζουν σήμερα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι ο επόμενος Πρωθυπουργός της χώρας μας».



όπως τόνίζει η Ν.Δ. «Θα συστήναμε απλώς στους επιτελείς της Κουμουνδούρου να διαβάζουν τις ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας πριν εκδώσουν τις δικές τους. Αν τις διάβαζαν θα έβλεπαν ότι στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσε το πρωί η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται επί λέξει ότι ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι οι επιχειρηματίες θα πρέπει “να πληρώνουν τους φόρους τους, να επενδύουν στην Ελλάδα και να μην περιμένουν προνομιακή μεταχείριση μέσω της αγοράς τηλεοπτικών σταθμών”».



«Καθώς όμως αποφάσισαν ξαφνικά στο ΣΥΡΙΖΑ να ασχοληθούν με τη διαπλοκή, έχουν κάτι να απαντήσουν επιτέλους για το σκάνδαλο της ΔΕΠΑ και τις σχέσεις της κυβέρνησης με τον κ. Λαυρεντιάδη ή και αυτές οι ανακοινώσεις της Νέας Δημοκρατίας διέλαθαν της προσοχής τους;», καταλήγει η απάντηση της Ν.Δ.

Είτε πρέπει η Νέα Δημοκρατία να διαψεύσει το δημοσίευμα των Financial Times, που έχει την αναφορά, ότι θα τελειώσει τη διαπλοκή μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών που κατέχουν μιντιακούς ομίλους και ποδοσφαιρικές ομάδες, είτε να το επιβεβαιώσει, αφού απέτυχε να το συγκαλύψει, ανταπαντά ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα συστήναμε στη Ν.Δ. να μην υποτιμά τόσο προκλητικά τη νοημοσύνη όσων διαβάζουν τις ανακοινώσεις της», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει: «Είπε ο κ. Μητσοτάκης στους Financial Times ότι θα τελειώσει τη διαπλοκή μεταξύ πολιτικών και επιχειρηματιών που κατέχουν μιντιακούς ομίλους και ποδοσφαιρικές ομάδες; Ναι ή όχι; Είτε πρέπει η Ν.Δ. να διαψεύσει το δημοσίευμα των Financial Times, που έχει τη συγκεκριμένη αναφορά, είτε να το επιβεβαιώσει, αφού απέτυχε να το συγκαλύψει. Να το κρύψει πάντως δεν μπορεί, απαντώντας "άρες μάρες κουκουνάρες" για άλλο σημείο του δημοσιεύματος των Financial Times και όχι για το επίμαχο στο οποίο και αναφερόμαστε. Καλά ξεμπερδέματα με τους φίλους σας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισυνάπτει το σχετικό απόσπασμα των Financial Times, λέγοντας: «Σας ξαναστέλνουμε το απόσπασμα των FT: Mr Mitsotakis said he would put a stop to diaploki [entanglement], a tradition of cosy relationships between senior politicians and so-called "oligarchs", wealthy businessmen who acquire media outlets and football clubs as a tool for winning favours. "I'd make it very clear to the business community, the law is the law and things are going to change," he said. "I'd tell them, I'm going to make your lives easier, I'm going to lower taxes, I'll help you get liquidity but you have to pay your taxes, invest in this country and not expect to get preferential treatment by buying a television station».