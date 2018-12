Χαροκόπειο: Ημερίδα για επιχειρηματικότητα και βιώσιμη ανάπτυξη

Επιστημονική ημερίδα για την επιχειρηματικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη διοργανώνει την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου ο Σύλλογος Φοιτητών του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας.

Στόχος του συλλόγου των φοιτητών είναι να δώσει αφορμή για διάλογο γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, ως ένα θέμα που συσπειρώνει όλους τους κλάδους των επιστημών, οι οποίοι, ο καθένας από το δικό του γνωσιολογικό υπόβαθρο, προτείνουν τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων του ΟΗΕ.

Στο πλαίσιο αυτό η ημερίδα πέρα από παρουσιάσεις επιστημονικών μελετών και ακαδημαϊκών θέσεων θα παρουσιάσει δύο πάνελ συζήτησης.

«Η επιχειρηματικότητα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρακτικά παραδείγματα επιχειρηματικών σχεδίων από σπουδαστές» είναι το θέμα που θα αναπτύξει ο Γεώργιος Μαλινδρέτος, Αν. Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Η Μαρία Ηλιοπούλου, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Αθηναίων, θα μιλήσει για τη δράση «Ανοιχτά Σχολεία» ενώ ο Πάρις Τσάρτας, Καθηγητής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου θα μιλήσει για την καινοτομία στον τουρισμό και τον πολιτισμό. Από την πλευρά τους η Ελένη Θεοδωροπούλου, Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και ο Κωνσταντίνος Χαλιορής, Οικονομολόγος, Απόφοιτος ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη», θα αναφερθούν στην Βιομηχανική Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Το παρόν στην εκδήλωση θα δώσει επίσης ο Δημήτρης Δανηλάτος, Executive Advisor to the BoD, CSR HELLAS, ο οποίος θα αναφεθρεί στη συμβολή των επιχειρήσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη ενώ τη δική του εμπειρία από τη δράση του JA Greece θα μεταφέρει ο Μάνος Παυλάκης, Learning Director Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/ JA GREECE. Για τις δομές υποστήριξης της επιχειρηματικότητας θα μιλήσει ο Jorge-A. Sanchez-P., Dr.-Ing, Chief Strategy & Financial Officer Corallia ενώ έρευνες του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε εμπορικά κέντρα περιφερειακών πόλεων θα παρουσιάσουν οι κ.κ. Ρόϊδω Μητούλα, Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και Νίκος Κοσσιώρης, Οικονομολόγος Τμήματος Οικιακής Οικονομίας & Οικολογίας, Απόφοιτος ΠΜΣ «Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Σημειώνεται ότι η ημερίδα θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Γ. Καραμπάτζος, στις εγκαταστάσεις του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Ελ.Βενιζέλου 70, Καλλιθέα. Η ώρα προσέλευσης είναι 16.30 και η είσοδος είναι ελεύθερη.