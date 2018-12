Στον Μόντριτς η «Χρυσή Μπάλα» για το 2018

Ο Κροάτης άσος της Ρεάλ Μαδρίτης Λούκα Μόντριτς αναδείχθηκε νικητής της 63ης «Χρυσής Μπάλας», σταματώντας την κυριαρχία των Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο, που την τελευταία δεκαετία μοιράστηκαν αυτή τη διάκριση από πέντε φορές.

Ο Μόντριτς έγινε ο πρώτος Κροάτης ποδοσφαιριστής στην Ιστορία που φτάνει σε αυτή τη διάκριση και πρώτος από όλες τις χώρες που συγκροτούσαν την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Ο Ρονάλντο ακολούθησε στη δεύτερη θέση, ο Αντουάν Γκριζμάν ήταν τρίτος και ο Κιλιάν Μπαπέ τέταρτος, ενώ ο Μέσι περιορίστηκε αυτή τη φορά στην πέμπτη θέση, όσο άδικο κι αν είναι αυτό για τον αναμφισβήτητα κορυφαίο ποδοσφαιριστή του πλανήτη.

Τη δεκάδα συμπλήρωσαν κατά σειρά οι Μοχάμεντ Σάλαχ, Ραφαέλ Βαράν, Εντέν Αζάρ, Κέβιν Ντε Μπράιν και Χάρι Κέιν. Την πρώτη «Χρυσή Μπάλα» στην κατηγορία των Γυναικών κατάκτησε η Άντα Χέργκερμπεργκ, από τη Νορβηγία, ενώ ο Κιλιάν Μπαπέ πρώτευσε στο επίσης νέο βραβείο «Κοπά», για τον καλύτερο ποδοσφαιριστή του 2018.

Μέσα στο 2018 ο Μόντριτς κατάκτησε το τρίτο συνεχές Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ οδήγησε την Εθνική Κροατίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας, όπου η «χρβάτσκα» ηττήθηκε (2-4) από τη Γαλλία.

Σε αυτή τη διοργάνωση είχε επίσης κατακτήσει τη «Χρυσή Μπάλα» της FIFA, ενώ στη διάρκεια της χρονιάς παρέλαβε το βραβείο Best FIFA men΄s player και το UEFA men's player of the year, όπως και το βραβείο για τον κορυφαίο πλέι-μέικερ, από την IFFHS.