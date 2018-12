Οι κριτικοί της Νέας Υόρκης ψήφισαν «Roma»

Η Ένωση Κριτικών της Νέας Υόρκης ανακήρυξε το «Roma» του Αλφόνσο Κουαρόν ως την καλύτερη ταινία της χρόνιας, δίνοντάς της ένα σαφές προβάδισμα στην οσκαρική κούρσα.

Πέντε χρόνια μετά το «Gravity», ο Κουαρόν έφερε στη μεγάλη οθόνη το ασπρόμαυρο οικογενειακό δράμα «Roma». Το φιλμ που ο 56χρονος δημιουργός έχει χαρακτηρίσει ως το σημαντικότερο που έχει γυρίσει ποτέ, βασίζεται στις εμπειρίες του καθώς μεγάλωνε στην πόλη του Μεξικού και στη χώρα όπου επέστρεψε το 2001 για τα γυρίσματα μίας από τις καλύτερες ταινίες του, της ταινίας «Θέλω και τη Μαμά σου».

Η υπόθεση -της παραγωγής Netflix- ταινίας επικεντρώνεται στην καθημερινότητα μιας μεσοαστικής οικογένειας και της οικιακής βοηθού τους, κατά τη διάρκεια ενός έτους που θα αλλάξει δραματικά τις ζωές τους. Την ώρα που αυξάνονται οι εντάσεις στο εσωτερικό του σπιτιού, παράλληλα κορυφώνεται η βίαιη αντιπαράθεση μεταξύ των κυβερνητικών κατασταλτικών δυνάμεων και των διαδηλωτών φοιτητών.

Η ταινία του Κουαρόν απέσπασε συνολικά τρία βραβεία, στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και φωτογραφίας. Ακολούθησε το «First Reformed» με δύο βραβεία -για το σενάριο και για την ερμηνεία του Ίθαν Χοκ, όπως ακριβώς αναμενόταν, ενώ δυνατά στην κούρσα των βραβείων μπαίνει πλέον και η Ρετζίνα Χολ για το «Support the Girls» του Άντριου Μπουζάλσκι.

Οι Ρετζίνα Κινγκ για το «If Beal Street Could Talk» και Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ για το «Can You Ever Forgive Me?» κέρδισαν με ευκολία τους Β΄ Ρόλους και γίνονται ήδη φαβορί και για τα Όσκαρ.

Τα βραβεία αναλυτικά



Καλύτερη Ταινία

«Roma»

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Αλφόνσο Κουαρόν για το «Roma»

Καλύτερη Ηθοποιός

Ρετζίνα Χολ για το «Support the Girls»

Καλύτερος Ηθοποιός

Ίθαν Χοκ για το «First Reformed»

Καλύτερος Β΄ Γυναικείος Ρόλος

Ρετζίνα Κινγκ για το «If Beal Street Could Talk»

Καλύτερος Β΄ Ανδρικός Ρόλος

Ρίτσαρντ Ε. Γκραντ για το «Can You Ever Forgive Me?»

Καλύτερο Σενάριο

Πολ Σρέιντερ για το «First Reformed»

Καλύτερη Φωτογραφία

Αλφόνσο Κουαρόν για το «Roma»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

«Spider-Man: Into the Spider-Verse»

Καλύτερη Ξένη Ταινία

«Cold War» του Πάβελ Παβλικόφκσι

Καλύτερη Ταινία Μη Μυθοπλασίας

«Minding the Gap»

Καλύτερη Πρώτη Ταινία

«Eighth Grade»

