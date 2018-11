Το καρό σακάκι και πώς θα το υποστηρίξετε

Το καρό σακάκι είναι μία από τις πιο δυνατές τάσεις της σεζόν.

Πολλοί φοβούνται πως, όταν το προσθέσουν στην εξίσωση, θα διαγράψει αμέσως τα υπόλοιπα στοιχεία της εμφάνισής τους και θα κλέψει την παράσταση, δημιουργώντας δυσανάλογες εντυπώσεις.

IN ICONS WE TRUST

Η ομάδα του In Icons We Trust προτείνει λύσεις για να υποστηρίξει κανείς άφοβα το καρό σακάκι.

• Φορέστε το καρό σακάκι με μεγαλοπρέπεια και δείτε το να κάθεται ήσυχα στη θέση του, χωρίς φανφάρες. Ρίξτε, λοιπόν, από πάνω του ένα παλτό σε γλυκό χρώμα, που θα ακυρώσει την όποια ένταση κουβαλάει το έντονο pattern του.

• Εφόσον βγάλετε το παλτό, η τέλεια ισορροπία που δημιουργείται όταν το σακάκι στέκεται σωστά, παρέα με ένα σύνολο σε μαύρο-άσπρο, του δίνει την άνεση να ξεδιπλώσει τη χάρη του.

• Εάν του βάζαμε ένα απλό μαύρο ζιβάγκο, το αποτέλεσμα θα έδινε βαρύτητα στο σακάκι, συνεπώς το σκεπτικό του λευκού πουκαμίσου με τη λεπτή ρίγα στην υφή του δεν είναι τυχαίο.

• Συνεχίστε τη θαλπωρή που δημιούργησε το παλτό σας, με ένα ζευγάρι μποτάκια από μαλακό καστόρι.

• Υποστηρίξτε την ιδιοσυγκρασία μιας τέτοιας εμφάνισης με τα κατάλληλα αξεσουάρ. Μία πλεκτή γραβάτα στο σωστό φάρδος, ή ένα ιδιαίτερο ρολόι, θα τραβήξουν τα βλέμματα εξίσου με το σακάκι.

IN ICONS WE TRUST

Παλτό από μαλλί, σακάκι από μαλλί και βαμβάκι, πουκάμισο, πλεκτή γραβάτα και παντελόνι από βαμβάκι Tommy Hilfiger. Όλα Διαθέσιμα στις Tommy Hilfiger Boutiques.

Ρολόι IWC από την συλλογή Portofino, διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail .

Μποτάκια από καστόρι, από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr .

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

