Το κλασικό κοστούμι, αλλιώς

Αν και υπάρχουν κανόνες που δεν πρέπει να αμφισβητούνται, η μόδα -ιδίως η ανδρική- ζει για εκείνους τους κανόνες που μπορούν να ανατρέπονται, προκαλώντας καινούργιες αναγνώσεις κλασικών προτύπων.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, το κοστούμι της σημερινής δημοσίευσης είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης. Three piece, pin striped, τι άλλο να περιμένεις για να δημιουργήσεις τον ορισμό του κλασικού; Εδώ όμως έρχονται μερικά style rebel στοιχεία για να προκαλέσουν το ενδιαφέρον:

• Ριγέ με ριγέ; Ναι, όταν συνδυάζει κανείς ένα pin stripe κοστούμι με ριγέ πουκάμισο, αντί του κλασικού λευκού ή μονόχρωμου που έχουμε συνηθίσει, ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον παιχνίδι ξεκινάει.

• Θα πείτε, ωραία, ας παραμείνει η γραβάτα σταθερή στις αξίες της. Όχι. Ποιος θα περίμενε ότι ένα petit poul τύπωμα θα έδενε τόσο πολύ με τις ρίγες;

• Τα two-toned oxfords είναι μία από τις κλασικότερες επιλογές στην ανδρική μόδα. Όχι όμως και ο συνδυασμός πράσινου με μπλε.

• Για την αποκορύφωση της έκπληξης, φορέστε ένα ζευγάρι κάλτσες σε ιδιαίτερο χρώμα και αφήστε τις να ξεπροβάλλουν αδιάκριτα κάτω από το σοβαρό σας κοστούμι.

• Επειδή ακόμη και η αναρχία έχει κανόνες, φροντίστε τα διάφορα στοιχεία να δένουν αρμονικά μεταξύ τους, π.χ. χρωματικά. Μία τέτοια λεπτομέρεια ξεχωρίζει το ωραίο από το τυχαίο.

ΤΗΕ LOOK

Three pieces κοστούμι και βαμβακερό πουκάμισο, όλα Vardas. Διαθέσιμα από το Vardas/Golden Hall και online στο www.vardas.gr.

Γραβάτα από προσωπική συλλογή.

Γυαλιά οράσεως Persol, διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

Ρολόι IWC από την συλλογή Portofino, διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail.

Δερμάτινα Oxford shoes από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

*Η φωτογράφιση έγινε στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, στην κεντρική Λεωφόρο Συγγρού, ανάμεσα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και την κοσμοπολίτικη Αθηναϊκή Ριβιέρα. το Grand Hyatt Athens διαθέτει 309 δωμάτια, 38 εκ των οποίων είναι σουίτες, με θέα είτε στην Ακρόπολη, είτε στον εσωτερικό κήπο ή στο αστικό τοπίο. Διαθέτει επίσης 10 συνεδριακές αίθουσες που προσφέρονται για γάμους και εκδηλώσεις, δύο εστιατόρια, γυμναστήριο και σπα που ανοίγει τις πόρτες του στις αρχές του 2019. Για τους λάτρεις της μεσογειακής κουζίνας, το εστιατόριο που βρίσκεται στον 8ο όροφο του κτηρίου, διαθέτει θέα στην Ακρόπολη και τη side-glass πισίνα.

Φωτογράφος: Σπύρος ΧαμάληςStyling: Βίβιαν Ρουβέλα

Πηγή: In Icons We Trust

