Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2018, με το «Cold War» του Πάβελ Παβλικόφσκι να ηγείται με πέντε υποψηφιότητες, διεκδικώντας τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Γυναικείας και Ανδρικής Ερμηνείας.

«Happy as Lazzaro»

Ακολουθούν οι ταινίες «Happy as Lazzaro» της Άλις Ροργουότσερ, «Dogman» του Ματέο Γκαρόνε και «Border» του Αλί Αμπάσι, οι οποίες κατάφεραν να συγκεντρώσουν από τέσσερις υποψηφιότητες. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου στη Σεβίλλη στην Ισπανία.

«Girl»

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία 2018:

«Cold War», «Border», «Dogman», «Girl», «Happy as Lazzaro».

Καλύτερος Ευρωπαίος Σκηνοθέτης 2018:

Αλί Αμπάσι για το «Border», Ματέο Γκαρόνε για το «Dogman», Σάμουελ Μάοζ για το «Foxtrot», Πάβελ Παβλικόφσκι για το «Cold War», Άλις Ροργουότσερ για το «Happy as Lazzaro».

«Girl»

Καλύτερη Ευρωπαία Ηθοποιός 2018:

Μαρί Μπάουμερ για το «3 Days in Quiberon», Χαλντόρα Γκεϊρχαρσντότιρ για το «Woman at War», Τζοάνα Κούλιγκ για το «Cold War», Μπάρμπαρα Λένι για το «Petra», Εύα Μελάντερ για το «Border», Άλμπα Ροργουότσερ για το «Happy as Lazzaro».

Καλύτερος Ευρωπαίος Ηθοποιός 2018:

Τζέικομπ Σεντέργκρεν για το «The Guilty», Ρούπερτ Έβερετ για το «The Happy Prince», Μαρτσέλο Φόντε για το «Dogman», Σβέριρ Γκουντνάσον για το «Borg/McEnroe», Τόμας Κοτ για το «Cold War», Βίκτορ Πόλστερ για το «Girl».





«Dogman»

«Border», «Dogman», «The Guilty», «Cold War», «Happy as Lazzaro».

«Dogman»

«A Woman Captured», «Bergman - A Year in a Life», «Of Fathers and Sons», «The Distant Barking of Dogs» , «The Silence of Others».

«Border»

«C' est la vie/Le Sens de la Fete», «Diamantino», «The Death of Stalin».

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία Κινουμένων Σχεδίων 2018:

«Another Day of Life», «Early Man», «The Breadwinner», «White Fang».