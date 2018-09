Η σεζόν του καρό

Το καρό αναμένεται να βρεθεί αυτή τη σεζόν στην κορυφή των προτιμήσεων όλων των brands.

Μπορεί να φορεθεί με πολλούς τρόπους, δημιουργώντας διαφορετικά λουκ, για εμφανίσεις είτε πιο επίσημες, είτε πιο χαλαρές.

Η ομάδα του In Icons We Trust προτείνει ένα λουκ για τις στιγμές που κάποιος βιάζεται να φύγει από το σπίτι, έχοντας στερέψει από ιδέες.

Το «Prince of Whales» σακάκι σε γκρι χρώμα, που φιλοξενεί λεπτές γραμμές από χρώμα και στο οποίο ενδεχομένως έχετε επενδύσει, δεν θα σας περιορίσει στο ελάχιστο.

Βρείτε το παντελόνι που είναι στην ίδια χρωματική παλέτα με τις γραμμές του σακακιού σας (εδώ το μπλε) και προτιμήστε εκείνο που είναι έναν ή δύο τόνους πιο σκούρο. Διαλέξτε ένα κομμάτι σε ίσια γραμμή «σωλήνας», που ταιριάζει με τη χαλαρότητα του φθινοπώρου.

Γυρίστε τώρα τη βελόνα έναν ή δύο τόνους πιο φωτεινούς, και διαλέξτε ένα πουκάμισο με λεπτές ρίγες, για να συμπληρώσει το σακάκι σας.

Μία πλεκτή γραβάτα κι ένα ζευγάρι άνετα και μαλακά loafers συμπληρώνουν ένα λουκ σύγχρονο, φρέσκο και όσο πρέπει επαγγελματικό.

Σακάκι Prince Of Wales, βαμβακερό ριγέ πουκάμισο, πλεκτή γραβάτα και μάλλινο παντελόνι όλα Vardas. Διαθέσιμα από το Vardas/Golden Hall και online στο www.vardas.gr.

Ρολόι IWC από τη συλλογή «Portofino Hand-Wound Moon Phase Edition». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail.

Δερμάτινα loafers από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

