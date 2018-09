Τα παπούτσια που θα μας συνοδεύσουν το φθινόπωρο

Τα σωστά ζευγάρια παπούτσια για κάθε περίσταση είναι μία από τις σπαζοκεφαλιές του στιλ.

Η ομάδα του In Icons We Trust παρουσιάζει μερικές ιδέες και σχέδια που μπορούν να μας πάνε μέχρι τα πρώτα κρύα του χειμώνα.

INICONSWETRUST Δερμάτινα brogues Brooks Brothers. Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques.

Από σκληρό δέρμα, με διακοσμητικές μικρές τρύπες που μοιάζουν «κεντημένες», τα brogues είναι ένα αγαπημένο δετό παπούτσι που αρχικά σχεδιάστηκε για την εξοχή, αλλά πολύ γρήγορα επέβαλε τη χαλαρή του ανεπισημότητα στους δρόμους των πόλεων. Φορέστε τα με τζιν σε ίσια γραμμή, t-shirt και μία ελαφριά ζακέτα. Tip: Ένα λευκό παντελόνι τα κρατάει φρέσκα.

INICONSWETRUST Δερμάτινα Oxford shoes από τη συλλογή του Classico, Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo.

Αντί να περιορίσετε την -ακόμη ανάλαφρη και καλοκαιρινή- διάθεσή σας σε ένα κλειστό ζευγάρι oxfords, κατευθυνθείτε στην πιο χαλαρή, αλλά αρκούντως επίσημη εκδοχή των derbies. Φορέστε τα τις πρώτες μέρες στο γραφείο, με ένα λεπτό κουστούμι, ή το απόγευμα με ένα ζευγάρι chinos. Tip: Αναδεικνύει τέλεια τα έντονα καρό patterns.

Τα κολεγιακά penny, τα ενήλικα tasseled και τα horse-bit loafers είναι τρεις επιλογές που καλό θα ήταν να απολαύσουν εκείνοι που έχουν αδυναμία στα loafers, όσο ο καιρός είναι καλός. Μετά το φθινόπωρο, οι θερμοκρασίες δεν επιτρέπουν την ελευθερία που υπαγορεύει ένα ζευγάρι slip-ons. Φορέστε τα penny loafers σας με μαλακά, λεπτά πουλόβερ, και δοκιμάστε τον συνδυασμό των horse- bit με ένα λευκό, κρουστό πουκάμισο κι ένα παντελόνι με κοντό ρεβέρ. Όσο για τα tasseled; Αφήστε τα να κυριαρχήσουν σε ένα ανοιχτόχρωμο, λινό κοστούμι. Tip: Η ακόμη ηλιοκαμένη επιδερμίδα σας θα ενισχύσει πολύ περισσότερο τη γοητεία αυτού του παπουτσιού που δεν χρειάζεται κάλτσες.

INICONSWETRUST Δερμάτινα monk-strap παπούτσια από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo.

Πρόκειται για ένα αυστηρό σχέδιο, που όμως έχει αγαπηθεί από τις νεανικές επαναστάσεις του στιλ. Για μεγαλύτερη ασφάλεια επιλέξτε ένα ζευγάρι με μονό δέσιμο, αλλά για την απόλυτη δήλωση φορέστε τα με διπλό δέσιμο και «ποδιά». Tip: Για να αναδείξετε ιδανικά τη γραμμή τους, επιλέξτε ένα ζευγάρι σε σκούρο καφέ.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

