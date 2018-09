Τα ντραμς βοηθούν την επικοινωνία των παιδιών με αυτισμό

Η χρήση των ντραμς για 60 λεπτά την εβδομάδα μπορεί, σύμφωνα με νέα μελέτη να είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για τα παιδιά που έχουν διαγνωστεί με αυτισμό και να τα βοηθήσει να έχουν καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο.

Η μελέτη αυτή όπως επισημαίνει ο φυσιολόγος, νευρολόγος James Ives MPsych (Hons) στο news-medical.net, διεξήχθη στο πανεπιστήμιο Chichester και στο πανεπιστημιακό Κέντρο Hartpury, και σύμφωνα με τα όσα κατέγραψαν οι επιστήμονες ερευνητές, διαπιστώθηκε ότι βελτιώθηκε σημαντικά η ικανότητα αυτών των μαθητών στο να ακολουθήσουν τις οδηγίες των δασκάλων τους και στις κοινωνικές τους αλληλεπιδράσεις μεταξύ των συνομηλίκων τους καθώς και των μελών του προσωπικού του σχολείου.

Η έρευνα συμπεριέλαβε μαθητές από το School Milestone στο Gloucester, οι οποίοι μπήκαν σε ένα πρόγραμμα χρήσης τυμπάνων για 10 εβδομάδες, με δύο συνεδρίες διάρκειας 30 λεπτών κάθε εβδομάδα. Οι ειδικοί παρατήρησαν σε αυτά τα εβδομαδιαία μαθήματα ότι είχαν σημαντικές βελτιώσεις στην επιδεξιότητα, το ρυθμό και το χρονοδιάγραμμα.

Να σημειωθεί ότι η έρευνα αυτή αποτελεί τη συνέχεια μιας άλλης που διεξάγεται από τους ακαδημαϊκούς, γνωστή ως πρόγραμμα «Clem Burke Drumming» η οποία περιλαμβάνει τον εικονικό ντράμερ Blondie και έχει ως στόχο να αποδείξει την αξία του μουσικού οργάνου στους μαθητές που χρειάζονται πρόσθετη εκπαίδευση.

Ο επικεφαλής ερευνητής Dr Marcus Smith, Reader in Sport and Exercise Physiology στο πανεπιστήμιο Chichester, ανέφερε ότι πρόκειται για ένα μοναδικό και αξιόλογο ερευνητικό πρόγραμμα που έχει αποδείξει τη θετική επίδραση στην υγεία του μαθητή.

Οι δάσκαλοι των παιδιών, αξιολόγησαν τις αλλαγές συμπεριφοράς μέσα στην τάξη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος των δέκα εβδομάδων.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα έδειξαν μια τεράστια βελτίωση στον έλεγχο των κινήσεων, συμπεριλαμβανομένης της επιδεξιότητας, του ρυθμού, του συγχρονισμού.

Επίσης, ο έλεγχος της κίνησης ενισχύθηκε κατά την εκτέλεση καθημερινών εργασιών έξω από το σχολικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της ικανότητας συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια της εργασίας στο σπίτι. Ενώ, παρατηρήθηκαν και μια σειρά από θετικές αλλαγές στη συμπεριφορά στο σχολικό περιβάλλον οι οποίες και αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, όπως η βελτιωμένη συγκέντρωση και η ενισχυμένη επικοινωνία με τους συνομηλίκους και τους ενήλικες

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Δρ. Steve Draper, Research and Knowledge Exchange του Dean, Hartpury, τα ντραμς έχουν ένα μοναδικό συνδυασμό φυσικής δραστηριότητας, συντονισμού και μουσικότητας, που είναι ευεργετικά για την ευεξία. Και επιπλέον, το τραγούδι έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει θετικά ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων.

Τέλος, ο Δρ Ruth Lowry, Reader in the Psychology of Active Living στο πανεπιστήμιο του Chichester που συμμετείχε στη μελέτη είπε ότι οι επιστήμονες ελπίζουν, το έργο αυτό να παράσχει περαιτέρω στοιχεία για τα θετικά οφέλη στην επιδεξιότητα και τη συγκέντρωση των παιδιών με αυτισμό καθώς και στην κοινωνική τους συμπεριφορά.