Οι «Νύχτες Πρεμιέρας» πιστές στο καθιερωμένο φθινοπωρινό ραντεβού

Με ταινία έναρξης το «Cold War» του Πάβελ Παβλικόφσκι και ταινία λήξης το «The Old Man and the Gun» του Ντέιβιντ Λόουερι, οι 24ες «Νύχτες Πρεμιέρας» θα λάβουν χώρα φέτος από τις 19 έως τις 30 Σεπτεμβρίου στο Ιντεάλ, στις δύο αίθουσες του Δαναού, τις επίσης δύο αίθουσες της Όπερας, στο Άστορ και την Ταινιοθήκη της Ελλάδος, αλλά και με προβολές και δράσεις στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, το Μέγαρο Μουσικής και το Παλλάς.





«Chinatown»

Ανάμεσα στις ταινίες του διαγωνιστικού μετράμε φιλμ όπως τα βραβευμένα στο Φεστιβάλ Βερολίνου «Κληρονόμοι», «Ληστεία στο Μουσείο», «Στους Διαδρόμους», το «Thunder Road» από το Φεστιβάλ του SXSW, αλλά και ταινίες που συμμετείχαν σε μικρότερες διοργανώσεις, όπως το «Diane» του Κεντ Τζόουνς με την Μέρι Κέιτ Πλέις σε έναν θαυμάσιο πρωταγωνιστικό ρόλο, το «Ηφαίστειο», ντεμπούτο μυθοπλασίας του Ουκρανού Ρόμαν Μπονταρτσούκ, αλλά και φιλμ όπως το «Δρομέας του Μεσονυκτίου» του Ελβετού Χάνες Μπαουμγκάρτνερ, το οποίο θα κάνει σε λίγες ημέρες την πρεμιέρα του στο Σαν Σεμπαστιάν. Δεκαπέντε ταινίες που φιλοδοξούν να παρουσιάσουν μια αντιπροσωπευτική εικόνα ενός νέου σινεμά σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν έμαθε να κλαίει»

Από το «Studio 54» του Ματ Τιρνάουερ για το ιστορικό κλαμπ της Νέας Υόρκης μέχρι το «Matangi/Maya/M.I.A.» του Στίβεν Λόβριντζ για τη διάσημη μουσικό και από το «Μια Γυναίκα Αιχμάλωτη» της Μπερναντέτ Τούζα Ρίτερ για μια γυναίκα που δουλεύει δέκα χρόνια δίχως αμοιβή ως οικιακή βοηθός και το «Chris the Swiss» της Άνα Κόμφελ που εξερευνά τον θάνατο ενός πολεμικού ανταποκριτή στην πρώην Γιουγκοσλαβία, τα ντοκιμαντέρ του διαγωνιστικού τμήματος του Φεστιβάλ κοιτάζουν αληθινές ιστορίες που είναι η κάθε μία με τον τρόπο της απόλυτα κινηματογραφική.

«Cold War»

Επιλογές από φιλμ που διακρίθηκαν σε μερικά από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ του κόσμου, μερικές από τις πιο αναμενόμενες ταινίες των επόμενων μηνών και λιγότερο γνωστά φιλμ, θα προβληθούν σε ένα πανόραμα που έχει κάτι για όλα σχεδόν τα γούστα. Από το «Nuestro Tiempo» του Κάρλος Ρεϊγάδας που μόλις παρουσιάστηκε στην Βενετία έως το «Wildlife» του Πολ Ντέινο από την Εβδομάδα Κριτικής των Καννών, από το βραβευμένο στο Sundance «The Miseducation of Cameron Post», ως το θαυμάσιο «Rojo» του Μπέντζαμιν Ναϊστάτ που έκανε αίσθηση στο Τορόντο.

«Αόρατος Κόσμος»

Δεν είναι μόνο ο Πάβελ Παβλικόφκσι -του οποίου το «Cold War» θα είναι το άνοιγμα του Φεστιβάλ κι είναι ένας δημιουργός στον οποίο το Φεστιβάλ διοργανώνει αφιέρωμα στο έργο του, αλλά υπάρχει και ένα ακόμη πρόγραμμα με τίτλο «Διαμάντια του πολωνικού Σινεμά». Στο πλαίσιό του, θα προβληθούν φιλμ που καλύπτουν τη διαδρομή από τη δεκαετία του ’50 μέχρι το ’80, δημιουργών όπως ο Γέρζι Καβαλέροβιτς, ο Ταντέους Κονβίτσκι, ο Κριστόφ Ζανούσι, αλλά κι ο Ρόμαν Πολάνσκι ή ο Κριστόφ Κισλόφσκι. Διάσημες ταινίες που απαιτούν δεύτερη θέαση, ή την ευκαιρία να ανακαλυφθούν από ένα καινούριο ή μεγαλύτερο κοινό.

«The Old Man and the Gun»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας εγκαινιάζει φέτος και ένα νέο Τμήμα με τον τίτλο «Icons». Από την εκκεντρική Βρετανίδα σχεδιάστριας μόδας, αλλά και ακούραστης ακτιβίστριας, Βίβιαν Γουέστγουντ στο «Westwood: Punk, Icon, Activist» της Λόρνα Τάκερ ως το «McQueen» για τον επίσης διάσημο σχεδιαστή Αλεξάντερ ΜακΚουίν κι από το «McKellen: Playing the Part» για τον σπουδαίο ηθοποιό Ιαν Μακ Κέλεν ως το πορτρέτο του Ρόμπερτ Μίτσαμ από τον Μπρους Γουέμπερ στο «Nice Girls Don't Stay for Breakfast», το «Icons» φέρνει στην οθόνη προσωπικότητες που έλαμψαν -ή εξακολουθούν να λάμπουν- με ξεχωριστή ένταση ο καθένας στον τομέα του, μέσα από μια σειρά ντοκιμαντέρ.

«Studio 54»

Το εγχώριο σινεμά εκπροσωπείται φέτος από το αφιέρωμα στον Γιώργο Πανουσόπουλο και την προβολή της καινούργιας ταινίας του, «Σ’ αυτή τη χώρα κανείς δεν έμαθε να κλαίει», μέχρι τις 47 ελληνικές παραγωγές που συνθέτουν το φετινό διαγωνιστικό τμήμα ελληνικών μικρού μήκους, την ειδική προβολή του «Οίκτου» του Μπάμπη Μακρίδη, το «Chinatown: Τα Τρία Καταφύγια» της Αλίκης Δανέζη Κνούτσεν, το «The Third Kind» του Γιώργου Ζώη και μια σειρά από ντοκιμαντέρ Ελλήνων δημιουργών.