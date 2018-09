Τραμπ: Ουδέποτε εξετάστηκε το ενδεχόμενο δολοφονίας του Άσαντ

Το ενδεχόμενο δολοφονίας του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ «ουδέποτε εξετάστηκε» δήώσε την Τετάρτη ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, διαψεύδοντας σχετική αναφορά στο υπό έκδοση βιβλίο του βετεράνου δημοσιογράφου Μπομπ Γούντγουορντ.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο στον Λευκό Οίκο, στη διάρκεια επίσκεψης του εμίρη του Κουβέιτ, του Σέιχ Σαμπάχ αλ Άχμαντ αλ Τζάμπερ αλ Σαμπάχ, ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως το ενδεχόμενο να διεξαχθεί μυστική επιχείρηση για την εξόντωση του Άσαντ «ούτε καν είχε συζητηθεί ποτέ» στην αμερικανική προεδρία. «Αυτό ουδέποτε εξετάστηκε καν, ούτε θα το εξετάζαμε», ανέφερε ο Τραμπ, χαρακτηρίζοντας το βιβλίο του Γούντγουορντ «αποκύημα φαντασίας».

Σύμφωνα με το βιβλίο του βετεράνου Αμερικανού ρεπόρτερ, ο Τραμπ είχε απαιτήσει να δολοφονηθεί ο Άσαντ πέρυσι τον Απρίλιο, όμως ο υπουργός Αμύνης Τζέιμς Μάτις αψήφησε τον Αμερικανό πρόεδρο. Αποσπάσματα του βιβλίου του Γούντγουορντ, το οποίο τιτλοφορείται 'Fear: Trump in the White House' (Φόβος: Ο Τραμπ στον Λευκό Οίκο), προδημοσιεύθηκαν από την εφημερίδα The Washington Post την Τρίτη.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, που αποκάλυψε μαζί με τον Καρλ Μπέρνστιν το σκάνδαλο Γουοτεργκέιτ, ο Τραμπ είχε τηλεφωνήσει πέρυσι την άνοιξη στον Μάτις και του είχε πει χωρίς περιστροφές ότι ήθελε να οργανωθεί μια επιχείρηση εξόντωσης του Άσαντ. Πάντα κατά το βιβλίο, ο στρατηγός ε.α. συγκατένευσε, λέγοντας «θα το φροντίσουμε αμέσως», αλλά αφού κατέβασε το ακουστικό, στράφηκε σε έναν σύμβουλό του και του είπε «δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Θα είμαστε πολύ μετρημένοι». Κατά τον Γούντγουορντ, ο Μάτις φέρεται να σχολίασε κατόπιν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται σαν «μαθητής της πέμπτης ή της έκτης τάξης».

Σε ανακοίνωσή του ο Μάτις χαρακτήρισε το βιβλίο του Γούντγουορντ ένα «λογοτεχνικό έργο του είδους που ευδοκιμεί μόνο στην Ουάσινγκτον» και διαβεβαίωσε ότι ουδέποτε εκστομίστηκαν οι «περιφρονητικοί» χαρακτηρισμοί που του αποδίδονται «από τον ίδιο ή εν τη παρουσία του».

Ερωτηθείς αν ο Τζιμ Μάτις θα παραμείνει στον θώκο του, ο Τραμπ απάντησε «θα μείνει εδώ». «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι μαζί του. Καταγάγουμε πολλές νίκες» πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε εκ νέου τη Δαμασκό, λέγοντας πως εάν διαπραχθεί «σφαγή» στην Ιντλίμπ, την συριακή επαρχία που ελέγχουν τζιχαντιστές και αντάρτες και οι συριακές ένοπλες δυνάμεις ετοιμάζονται να αρχίσουν επιχείρηση για να ανακαταλάβουν, η κυβέρνησή του θα «θυμώσει πάρα πολύ». «Δεν μπορεί να γίνει σφαγή. Αν γίνει σφαγή όλος ο κόσμος θα θυμώσει πάρα, πάρα πολύ και οι ΗΠΑ θα θυμώσουν επίσης πάρα πολύ» δήλωσε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος.

