Οι παραλλαγές του γαλάζιου και η γοητεία των συνδυασμών του

Το γαλάζιο είναι ίσως το χρώμα που ταιριάζει περισσότερο από οποιοδήποτε πάνω σε μία ηλιοκαμένη επιδερμίδα, αν και το καλοκαίρι οδεύει ολοταχώς προς το τέλος του.

Η ομάδα του In Icons We Trust συνέθεσε μία καλοκαιρινή εμφάνιση που θα μπορούσε να φορεθεί όλη την ημέρα, με πρωταγωνιστή το γαλάζιο.

Ένα κομμάτι του look μπορεί να παίζει ελαφρώς με τα patterns. Εδώ, τον ρόλο αυτό τον παίζει το ριγέ πουκάμισο με τη χαλαρή γραμμή και το αέρινο βαμβακερό ύφασμα που αντέχει σε οποιαδήποτε θερμοκρασία.

Μια μαλακή, βαμβακερή βερμούδα σε απαλό γαλάζιο είναι το κομμάτι που θα δώσει πολλά διαφορετικά λουκ. Ταιριάζει ιδανικά ακόμη και με έντονα ροζ ή κόκκινα, ενώ για πιο ήσυχες εμφανίσεις, μπορεί ακόμη και να συνοδεύσει ένα λευκό T-shirt.

Ριγέ τζιν μπουφάν και ριγέ βαμβακερό πουκάμισο Pepe Jeans, βαμβακερή βερμούδα Tom Tailor, Όλα Διαθέσιμα από τη Shop&Trade. Ρολόι IWC "Portofino Hand-Wound Moon Phase Edition" Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/. Γυαλιά ηλίου Persol , Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

Έχετε τζιν μπουφάν, αλλά το πιο πιθανό είναι να το κρύβετε στην ντουλάπα σας από τα χρόνια του πανεπιστημίου. Καιρός να ενηλικιώσετε τις επιλογές σας, επενδύοντας σε ένα καινούργιο κομμάτι που, γιατί όχι; Μπορεί να φιλοξενεί και μία απαλή ρίγα.

Και δύο λόγια για τα sneakers: Επιτρέπονται, ακόμη και στον καύσωνα. Αρκεί να είναι προσεγμένα και να τα φοράτε με χαμηλές, σχεδόν αόρατες βαμβακερές κάλτσες.

Sneakers Saucony Jazz Original Vintage,Διαθέσιμα από τα Saucony Stores Νέο Ψυχικό, Κηφισίας 300, Saucony Store Θεσσαλονίκη Μητροπόλεως 107, Runner Store & More Εμπορικό κέντρο My Golden Hall.

Ριγέ τζιν μπουφάν και ριγέ βαμβακερό πουκάμισο Pepe Jeans, βαμβακερή βερμούδα Tom Tailor, όλα Διαθέσιμα από τη Shop&Trade.

Ρολόι IWC «Portofino Hand-Wound Moon Phase Edition». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Γυαλιά ηλίου Persol. Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

Sneakers Saucony Jazz Original Vintage. Διαθέσιμα από τα Saucony Stores Νέο Ψυχικό, Κηφισίας 300 - Saucony Store Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 107 - Runner Store & More Εμπορικό κέντρο My Golden Hall.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

