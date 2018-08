Η Μέριλ Στριπ πουλάει το σπίτι της στο Μανχάταν

Πριν λίγες ημέρες, δημοσιεύτηκε αγγελία πώλησης για το ρετιρέ στο Μανχάταν της ηθοποιού Μέριλ Στριπ, η οποία κατέχει το ρεκόρ υποψηφιοτήτων για Όσκαρ.

Η τιμή είναι 24,6 εκατομμύρια δολάρια. Το -με εμβαδόν σχεδόν 372 τετραγωνικά- διαμέρισμα αγοράστηκε αντί 10,3 εκατομμυρίων δολαρίων και ήταν, από το 2006, το σπίτι της ιδίας και του άντρα της, του 71χρονου γλύπτη Ντον Γκάμερ.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Στριπ ξόδεψε 3,6 εκατομμύρια για μια μοντέρνα κατοικία των μέσων του προηγούμενου αιώνα στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια – η κατοικία διαθέτει τρία υπνοδωμάτια - το διαμέρισμα στο Μανχάταν είχε τέσσερα - τρία λουτρά, είναι ψηλοτάβανη, με γυάλινους τοίχους και με διατηρημένες πολλές από τις πρωτότυπες αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες της.

Προσφάτως, η 69χρονη σταρ πρωταγωνίστησε στο «Mamma Mia! Here We Go Again», δίπλα στη Σερ.