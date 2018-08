MTV Video Music Awards 2018: Οι μεγάλοι νικητές

Η τελετή απονομής των MTV Video Music Awards πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Radio City Music Hall στη Νέα Υόρκη. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η λαμπερή διοργάνωση συγκέντρωσε μεγάλα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας με τη Μadonna, τη Cardi B, τη Νίcki Minaj και τη Jennifer Lopez να κάνουν τα φλας των φωτογράφων να αστράφτουν. Τα φετινά βραβεία παρουσίασε η Tiffany Haddish.

Maluma

Ariana Grande, Nicki Minaj, Panic! at the Disco και Travis Scott έκαναν εμφανίσεις στη σκηνή ενώ η Madonna -που είχε κληθεί στη σκηνή να απονείμει βραβείο- μίλησε για την απώλεια της Aretha Franklin.

H Jennifer Lopez -που τιμήθηκε με το βραβείο MTV Video Vanguard Award, ευχαρίστησε όσους ήταν στο πλευρό της κατά τη διάρκεια της εικοσάχρονης καριέρας της και έκανε ειδική αναφορά στα παιδιά της που της άλλαξαν τη ζωή και την έκαναν να προσπαθεί ακόμη περισσότερο. Στη συνέχεια εμφανίστηκε στη σκηνή απαστράπτουσα με ένα χρυσό φόρεμα Versace, ερμηνεύοντας κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καλλιτεχνικής της πορείας.



Η λίστα με τα σημαντικότερα βραβεία

Jennifer Lopez

MICHAEL JACKSON VIDEO VANGUARD AWARD

Jennifer Lopez

Camila Cabello

Camila Cabello ft. Young Thug - «Havana» - Syco Music/Epic Records

ARTIST OF THE YEAR

Camila Cabello - Syco Music/Epic Records

SONG OF THE YEAR

Post Malone ft. 21 Savage - «rockstar» - Republic Records

Cardi B

Cardi B - Atlantic Records

BEST COLLABORATION

Jennifer Lopez ft. DJ Khaled & Cardi B - «Dinero» - Epic Records/Nuyorican Productions

Ariana Grande

Ariana Grande - «No Tears Left to Cry» - Republic Records

Shanina Shaik & Liam Payne

Nicki Minaj - «Chun-Li» - Young Money/Cash Money Records

BEST LATIN

J Balvin, Willy William - «Mi Gente» - UMLE/Republic Records

Madonna

Avicii ft. Rita Ora - «Lonely Together» - Geffen Records

BEST CINEMATOGRAPHY

The Carters - «APES**T» - Roc Nation/Parkwood Entertainment - Cinematography by Benoit Debie

BEST DIRECTION WINNER

Childish Gambino - «This Is America» - mcDJ / RCA Records - Directed by Hiro Murai

Amber Rose

Cardi B, Bad Bunny & J Balvin - «I Like It»

