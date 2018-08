House party

Αν και έχει ταυτιστεί με τους πιο κρύους μήνες του έτους, το γιλέκο βρίσκει τη θέση που του αρμόζει στις καλοκαιρινές συγκεντρώσεις, ειδικά σε εκείνες δίπλα στην πισίνα που ακολουθούν ένα λίγο πιο επίσημο πρωτόκολλο, αντί των μαγιό.

Παρουσιάζοντας ορισμένες ιδέες, η ομάδα του In Icons We Trust προτείνει στο κοινό να επιλέξει ένα κομμάτι μοναδικό, τόσο στο χρώμα όσο και στο υλικό του. Το γιλέκο της εικόνας, για παράδειγμα, έχει ένα απαλό καφέ χρώμα που καθόλου δεν παραπέμπει σε χειμώνα και κοστούμια.



Συνδυασμοί με t-shirts, αλυσίδες κλπ «επιτρέπονται» για τους νεότερους, αλλά και όσους ακολουθούν rock & roll lifestyle.

Σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, είναι ανάλαφρα αλλά όχι πρόχειρα. Ένα ζευγάρι loafers κλείνει τη συμφωνία με τον πιο έξυπνο τρόπο, αλλά δώστε προσοχή: Μην επιλέξετε ένα χαλαρό, πρωινό ζευγάρι από ψάθα ή δέρμα σε ύφανση, ένα βραδινό σχέδιο είναι ό,τι πρέπει - όποια ώρα και να γίνεται το πάρτι.

THE DRINK

Diplomatico’s Ginger

50ml Diplomatico Reserva Exclusiva

5ml Orange curacao λικέρ

Μερικές σταγόνες φρέσκο lime

100ml Fentimans Ginger beer

2 κομμάτια φρέσκο ginger

Βαμβακερό πουκάμισο, πτι καρό γιλέκο, λινό παντελόνι και πλεκτή γραβάτα όλα Vardas. Διαθέσιμα από το Vardas/Golden Hall και online στο www.vardas.gr.

Ρολόι IWC από τη συλλογή «Portofino Hand-Wound Moon Phase Edition». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Γυαλιά οράσεως Persol. Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.

Δερμάτινα loafers από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Styling: Βίβιαν ΡουβέλαΚείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

