Διαφορετικά κομμάτια συνθέτουν το απόλυτο καλοκαιρινό σύνολο

Οι κανόνες το καλοκαίρι γίνονται όλο και πιο ελαστικοί, επιτρέποντας νέους, πρωτότυπους συνδυασμούς, «out of the box».

Αξεσουάρ που ενδεχομένως δεν μπορούσε κάποιος αρχικά να φανταστεί, μοιάζουν να είναι το κομμάτι του παζλ που έλειπε από έναν «βαρετό» χειμώνα.

Πώς συνθέτει όμως κανείς το απόλυτο «summer suit»;

- Βρείτε τα χρώματά σας και παίξτε. Η ομάδα του In Icons We Trust εδώ κινήθηκε στην ασφαλή ζώνη του μαύρου με το λευκό, για να παρουσιάσει τη βάση της λογικής που θέλει φαινομενικά αταίριαστα κομμάτια να δίνουν ένα ολοκληρωμένο σύνολο.

IN ICONS WE TRUST

- Το σακάκι είναι λινό και το παντελόνι τζιν. Ποιος είπε ότι ένα λευκό τζιν -ένα στοιχείο των φετινών τάσεων- δεν μπορεί να λειτουργήσει σοβαρά;

- Πώς παντρεύει κανείς το μαύρο με το λευκό; Με ένα ωραίο πουκάμισο που φιλοξενεί και τα δύο, σε ένα έξυπνο εύρημα /pattern.

- To φουλάρι μπορεί να θεωρείται προαιρετικό, αλλά είναι πολύ ωραία λεπτομέρεια για να την προσπεράσει κανείς.

IN ICONS WE TRUST

Λινό σάκακι και βαμβακερό πουκάμισο με πάτερν όλα Antony Morato, τζιν παντελόνι Pepe Jeans, όλα διαθεσιμα από τη Shop&Trade.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα