«Μυστικά» για τη φροντίδα της γενειάδας

Μία από τις τάσεις που έχουν επικρατήσει τα τελευταία χρόνια είναι αυτή της γενειάδας, η οποία προσδίδει δυναμισμό, αρρενωπότητα και μια έξτρα γοητεία, ανάλογα το στιλ του κάθε άνδρα.

Hipster, ροκ, αντισυμβατικό ή κλασικό, το look της γενειάδας δεν έχει ιδιαίτερη σημασία αρκεί να είναι πάντα απαλό και καθαρό.

Όπως εξηγεί όμως η ομάδα του In Icons We Trust, για να διατηρήσει κανείς περιποιημένο ένα μούσι που θα γίνει σημείο αναφοράς όχι μόνο του προσώπου αλλά και του συνολικού στιλ, το μυστικό είναι -εκτός από την σχολαστική του φροντίδα- η τακτική χρήση του beard oil.

- Η καθημερινή χρήση ενός beard oil ωφελεί την υγιή ανάπτυξη της τρίχας του προσώπου, αλλά και την ενυδάτωση του δέρματος.

- Στην πλειονότητά τους τα συγκεκριμένα λάδια περιποίησης αποτελούνται από δύο βασικά συστατικά. Ένα έλαιο βάσης, όπως το argan oil ή το jojoba και ένα αιθέριο έλαιο. Τα έλαια βάσης που περιέχονται στη σύνθεσή τους είναι εκείνα τα οποία προσφέρουν τα περισσότερα χαρακτηριστικά στο προϊόν, ενώ από την άλλη τα αιθέρια έλαια προσφέρουν το άρωμα και σε κάποιες περιπτώσεις κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως αντισηπτική και η καταπραϋντική δράση.

- Μαζί με το λάδι προμηθευτείτε και μια ξύλινη χτένα, η οποία θα αποδειχτεί χρήσιμη στην καθημερινή περιποίηση της γενειάδας. Η χτένα απλώνει το λάδι στα γένια ομοιόμορφα και τα ξύλινα δόντια της έχουν την ιδιότητα να απορροφούν το λάδι που περισσεύει.

- Αν έχετε ακμή οι ειδικοί συνιστούν να εφαρμόζετε ένα beard oil το πρωί αμέσως μετά από το ντους ή τον καθαρισμό του προσώπου και όχι το βράδυ πριν τον ύπνο. Βεβαιωθείτε ότι δοκιμάζετε λίγο αρχικά για να ελέγξετε για τυχόν αλλεργικές αντιδράσεις. Αποφύγετε τα beard oils που περιέχουν σιλικόνη, αλκοόλ ή άλλα συνθετικά συστατικά που μπορούν να προκαλέσουν ακμή και προτιμήστε μόνο εκείνα που περιέχουν φυσικές φόρμουλες.

- Σε αντίθεση με τα κλασικά αλκοολούχα αρώματα που μπορεί να ερεθίσουν το πρόσωπο, τα ειδικά λάδια για γένια χάρη στη σύνθεσή τους με φυσικά αιθέρια έλαια έχουν επουλωτικές και μαλακτικές ιδιότητες, περιποιούνται το δέρμα και αρωματίζουν ταυτόχρονα.

- Η πιο σωστή στιγμή για την εφαρμογή ενός beard oil είναι το πρωί μετά τον καθαρισμό του προσώπου ή του ντους. Την στιγμή δηλαδή που οι πόροι του δέρματος και τα θυλάκια των τριχών είναι ανοιχτά ώστε να απορροφήσουν με μεγαλύτερη ευκολία όλα τα θρεπτικά συστατικά που περιέχουν τα λάδια. Ωστόσο δοκιμάστε το και τη νύχτα και επιλέξτε τη στιγμή που σας ταιριάζει. Σημασία έχει η τακτική εφαρμογή του beard oil.

- Ξεκινήστε ρίχνοντας μερικές σταγόνες από το έλαιο στην παλάμη σας. Τρίψτε το στα χέρια σας και στη συνέχεια απλώστε το ομοιόμορφα με φορά από τις ρίζες προς τις άκρες. Κάντε απαλό, μασάζ το δέρμα κάτω από τα γένια με κινήσεις που ξεκινούν από τα ζυγωματικά προς το πηγούνι.

- Αν τα γένια είναι μακριά σε μήκος, χτενίστε τα απαλά με μια ξύλινη χτένα ώστε να απλωθεί ομοιόμορφα το προϊόν και να φτάσει ακόμη και στα δύσκολα σημεία. Επαναλάβετε καθημερινά για καλύτερα αποτελέσματα.

- Στη βάση των θυλάκων υπάρχουν δύο μικροί σμηγματογόνοι αδένες που παράγουν σμήγμα το οποίο κρατάει το δέρμα και κατ’ επέκταση τα γένια ενυδατωμένα. Ωστόσο, οι αδένες αυτοί παραμένουν στο ίδιο μέγεθος ανεξαρτήτως του μήκος που έχουν τα γένια. Αυτό σημαίνει πως το σμήγμα που παράγεται δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες σας. Έτσι κάποια στιγμή η επιδερμίδα ξηραίνεται και δημιουργεί κνησμό και φαγούρα. Διατηρώντας το δέρμα ενυδατωμένο αποφεύγετε τη «φαγούρα» που δημιουργείται καθώς τα γένια μεγαλώνουν κι αυτό είναι κάτι που εξασφαλίζεται χρησιμοποιώντας καθημερινά ένα beard oil.

Tο μούσι μπορεί να προστατεύσει την επιδερμίδα από την υπεριώδη ακτινοβολία. Σε αυτό το συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι δερματολόγοι Valerie Randall και Ebling που διαπίστωσαν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης των τριχών στο σώμα εναλλάσσεται ανάλογα με την εποχή.

Τα γένια των ανδρών μεγαλώνουν κατά 50–60% πιο γρήγορα τους καλοκαιρινούς μήνες, σε σχέση με το χειμώνα και αυτό είναι ένα είδος άμυνας του οργανισμού από τις βλαβερές ακτίνες του ήλιου.

Where to buy

Macrovita, Beard Dry Oil

Gucci, Guilty Absolute Pour Homme Beard Oil

Depot, Beard & Moustache Butter

Burberry, Mr. Burberry Beard Oil & After Shave Balm

Don, Man Care No1 Beard & Face Moisturizer

Kiehl’s, Nourishing Beard Grooming OI

Tom Ford, For Men Conditioning Beard Oil

Φωτογραφίες: Σπύρος Χαμάλης

Κείμενα: Ελένη Σκαλκώτου

Πηγή: In Icons We Trust

