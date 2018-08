Μεταλλαγμένα κουνούπια και χημικές κουνουπιέρες για την αντιμετώπιση θανατηφόρων ασθενειών

Γενετικά τροποποιημένα κουνούπια

Σύμφωνα με την Dr Ananya Mandal, MD, οι ερευνητές της πανεπιστημιούπολης του Imperial College στο Νότιο Κένσινγκτον δημιούργησαν με επιτυχία, γενετικά τροποποιημένα κουνούπια με στόχο να εμποδίζουν τον πολλαπλασιασμό και τη διάδοση επικίνδυνων μεταδιδόμενων ασθενειών όπως η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός, ο Chikungunya και ο ιός Zika που σκοτώνουν εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως κάθε χρόνο.

Η ομάδα εργάζεται σε ένα project που ονομάζεται «Gene drive». Αυτά τα γενετικά κουνούπια καθίστανται ανίκανα να αναπαραχθούν.

Ο Austin Burt, καθηγητής εξελικτικής γενετικής στο Imperial, προωθεί ένα πρόγραμμα που ονομάζεται Target Malaria, το οποίο περιλαμβάνει 130 επιστήμονες από 14 διαφορετικά ιδρύματα στην Ευρώπη, την Αφρική και τη Βόρεια Αμερική και όπως εξήγησε, το πρόγραμμα αυτό, θα μπορούσε να αποτελέσει έναν τρόπο να σταματήσουν τα παράσιτα να μολύνουν τους ανθρώπους. Ενώ, ο Andrea Crisanti, καθηγητής μοριακής παρασιτολογίας στο Imperial, πρόσθεσε ότι το έργο τους έχει κάνει "τεράστια πρόοδο" την τελευταία δεκαετία.

Ωστόσο, οι γενετικές τροποποιήσεις δεν έγιναν χωρίς διαμαρτυρίες από περιβαλλοντικές και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που το έχουν δει ως παρεμβάσεις στη φύση και οι οποίοι όπως λέει η Dr Mandal, έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας για τη δημιουργία θανατηφόρων βιολογικών όπλων

Ειδικά δίχτυα κρεβατιών (κουνουπιέρες) για την καταπολέμηση των κουνουπιών

Μια άλλη σημαντική συνεργασία για την αντιμετώπιση των κουνουπιών όμως, έγινε και από τους ερευνητές του πανεπιστημίου του Ντούρχαμ, της Ιατρικής Σχολής Τροπικής Ιατρικής του Λίβερπουλ, του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Μπουρκίνα Φάσο "et de Formation sur le Paludisme» και του Εθνικού Ελβετικού Ινστιτούτου Τροπικής και Δημόσιας Υγείας, οι οποίοι δοκίμασαν τις ειδικά κατασκευασμένες κουνουπιέρες Olyset Duo που περιέχουν pyriproxyfen και permethrin, ως δίχτυα ασφαλείας για να αποτρέψουν τα τσιμπήματα των κουνουπιών σε παιδιά στην υποσαχάρια Αφρική.

Η μελέτη με τίτλο «Efficacy of, a Olyset Duo bednet containing pyriproxyfen and permethrin, versus a permethrin-only net against clinical malaria in an area with highly pyrethroid-resistant vectors in rural Burkina Faso: a cluster-randomised controlled trial» δημοσιεύθηκε στο το τελευταίο τεύχος του The Lancet. Ενώ, να σημειωθεί ότι η μελέτη χρηματοδοτήθηκε από το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο της ΕΕ.

Η ομάδα των ερευνητών έγραψε ότι αυτά τα δίχτυα ασφαλείας με μακράς διάρκειας εντομοκτόνα permethrin (LLINs) έχουν πετύχει στο παρελθόν, αλλά δυστυχώς τα κουνούπια ανέπτυξαν αντίσταση στο permethrin. Στις περιοχές όπως η Μπουρκίνα Φάσο υπάρχει έντονη μετάδοση της ελονοσίας καθώς, εκεί τα κουνουπίδια είναι πιο ανθεκτικά στο permethrin.

Οι ερευνητές έκαναν και σύγκριση αποτελεσματικότητας μεταξύ των κουνουπιέρων που είχαν permethrin με εκείνες που περιείχαν permethrin και pyriproxyfen μαζί.

Οι επιστήμονες έλεγξαν τις ουσίες αυτές κατά πόσο δρουν κατά της ελονοσίας σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών σε 40 αγροτικές περιοχές της Banfora στη Μπουρκίνα Φάσο. Σε κάθε ομάδα συγκαταλέγονταν 50 παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών. Επίσης εξέτασαν τον πληθυσμό αυτό στην αρχή και στο τέλος των εποχών μετάδοσης κατά τα έτη 2014 και 2015.

Κατά την περίοδο της μελέτης 1980 παιδιά εγγράφηκαν στο πρόγραμμα αυτό το 2014 και 2157 παιδιά το 2015. Μέχρι το τέλος της μελέτης πάνω από το 99% των παιδιών κοιμούνταν με προστατευτικές κουνουπιέρες στα κρεβάτια τους και διαπιστώθηκε μείωση των κρουσμάτων ελονοσίας κατά 12%.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα αποτελέσματα έδειξαν ξεκάθαρα ότι ένας συνδυασμός των δύο αυτών δραστικών ουσιών, permethrin και pyriproxyfen, μπορούσε να παράσχει μεγαλύτερη προστασία από την ελονοσία.

Ο Δρ Alfred B Tiono, επικεφαλής του τμήματος δημόσιας υγείας του Κέντρου Εθνικής Ανασκόπησης και Σχηματισμού στο Paludisme στη Μπουρκίνα Φάσο, χαρακτήρισε ως ένα "ανεκτίμητο εργαλείο" αυτό το δίχτυ ασφαλείας (την κουνουπιέρα με τις δραστικές ουσίες) κατά των κουνουπιών, λέγοντας ότι θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα αυτή τη φοβερή και θανατηφόρα ασθένεια που επηρεάζει πολλά παιδιά και θα αποτελέσει σημαντική πρόληψη έναντι εκατομμυρίων περιπτώσεων, ακόμα και θανάτων από ελονοσία.