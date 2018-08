To Hyperloop έρχεται στην Ευρώπη

Συμφωνία με την ισπανική κυβέρνηση για τη δημιουργία της πρώτης ευρωπαϊκής εγκατάστασηςγια το φουτουριστικό σύστημα μεταφοράς, Hyperloop, υπέγραψε η Virgin Hyperloop One.

Το κέντρο ανάπτυξης και δοκιμών θα βρίσκεται στην Ανδαλουσία και η αξία του εκτιμάται πως θα ανέρχεται στα 500 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Ως αντάλλαγμα σε αυτή την επένδυση, αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, η Virgin Hyperloop θα λάβει κρατική χρηματοδότηση 126 εκατ. ευρώ για την εδραίωση του νέου κέντρου, που έχει σκοπό την ανάπτυξη και δοκιμή της τεχνολογίας της εταιρείας.

Τη συμφωνία υπέγραψαν η Ίζαμπελ Πάρντο ντε Βέρα Ποσάντα, πρόεδρος της ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) και ο Ρομπ Λόιντ, διευθύνων σύμβουλος της Virgin Hyperloop One. Το κέντρο (Virgin Hyperloop One Advanced Technology Development and Testing Center) θα κατασκευαστεί στο χωριό Μπομπαντίγια στην Ανδαλουσία, στην Αντεκέρα της Μάλαγα. Η εταιρεία εκτιμά πως θα γίνουν προσλήψεις 200-300 εργαζομένων με εξειδίκευση στην υψηλή τεχνολογία και ότι το κέντρο θα τονώσει την απασχόληση στην περιοχή, δημιουργώντας θέσεις εργασίας. Σημειώνεται πως η Ανδαλουσία αποτελεί ούτως ή άλλως «κοιτίδα» της τεχνολογίας αεροδιαστημικής και μεταφορών στην Ισπανία.

VIRGIN HYPERLOOP ONE

Το 19.000 τετραγωνικών μέτρων κέντρο προορίζεται να έχει ανοίξει ως το 2020, και θα αναπτύσσει, δοκιμάζει και πιστοποιεί εξαρτήματα και υποσυστήματα για τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας και αξιοπιστίας των συστημάτων Hyperloop.

Η ιδέα για το Hyperloop υπάρχει εδώ και δεκαετίες, ωστόσο άρχισε να εξελίσσεται με πρωτοβουλία του Έλον Μασκ το 2012- με τον δισεκατομμυριούχο να προτείνει pods που ταξιδεύουν σε σήραγγες σε ταχύτητες άνω των 1.000 χλμ/ ώρα. Ωστόσο, επικριτές έχουν εκφράσει προβληματισμούς σχετικά με το κόστος και το κατά πόσον μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι από τεχνικής άποψης. Η όλη ιδέα έχει να κάνει με τη μεταφορά επιβατών σε «κάψουλες/ βαγόνια» (pods) με πολύ μεγάλες ταχύτητες σε αεροστεγείς, σφραγισμένες σήραγγες, προκειμένου να μειώνεται η τριβή και η αντίσταση του αέρα. Φοιτητές μηχανολογίας από το Μόναχο κέρδισαν έναν διαγωνισμό σχετικά με την ανάπτυξη του φουτουριστικού συστήματος μεταφοράς Hyperloop.

