Η φανερή γοητεία της παλ παλέτας

Μια πρόταση που θα μπορούσε να «απογειώσει» μία απογευματινή συγκέντρωση με φίλους στο σπίτι, παρουσιάζει η ομάδα του In Icons We Trust.

Η παλ παλέτα της φετινής σεζόν έχει δώσει απεριόριστους συνδυασμούς, ένας εκ των οποίων ξεχωρίζουν είναι το ροζ με το γαλάζιο.

Το μακρύ μανίκι στα ελαφριά πουκάμισα του φετινού καλοκαιριού είναι η λεπτομέρεια που κάνει το ώριμο στιλ να ξεχωρίζει από τα νεανικά T-Shirts.

IN ICONS WE TRUST

Αυτό δεν σημαίνει ότι γυρίζουμε την πλάτη μας στα αγαπημένα μας κομμάτια, αλλά ότι, πλέον, ξέρουμε να διακρίνουμε ποιες είναι οι περιστάσεις εκείνες όπου ένα πουκάμισο δίνει τον ελαφρώς επίσημο τόνο που απαιτείται.

Εξάλλου, ένα πόλο σε απαλό ροζ θα μπορούσε να κάνει την ίδια δουλειά, το πουκάμισο όμως και η δυναμική του είναι αναντικατάστατα.

Σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, αν δεν επιλέξετε ένα ζευγάρι loafers ή άνετα, λιτά sneakers, κυκλοφορήστε στο σπίτι ξυπόλητος. Γιατί όχι;

Julep d’Yvette

Σε ένα ποτήρι julep, βάζουμε 15ml monin violet liqueur, 10ml monin peach puree, μερικές σταγόνες από φρέσκο lime, και 5 φύλλα δυόσμου.

Πιέζουμε ελαφρώς με γουδοχέρι, προσθέτουμε θρυμματισμένο πάγο και μία γενναία δόση Diplomatico Planas (60ml).

Αναδεύουμε με ένα μεγάλο κουτάλι και γαρνίρουμε με κλωνάρι λεβάντας, κερασάκια και lime.

Λινό πουκάμισο και λινή βερμούδα όλα Gant, όλα διαθέσιμα από τις Gant Boutiques.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

