«Star Wars»: Στο σφυρί το τζάκετ που φορούσε ο Χάρισον Φορντ ως Χαν Σόλο

Το τζάκετ που φορούσε ο Χάρισον Φορντ ως Χαν Σόλο στο «Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back» (Ο Πόλεμος των άστρων: Επεισόδιο 5 - Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται) θα πωληθεί σε δημοπρασία στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο.

Οι παθιασμένοι με την κινηματογραφική σειρά επιστημονικής φαντασίας μπορεί να μπουν στον πειρασμό να υποβάλουν προσφορά στο θρυλικό κομμάτι του 1980, η τιμή του οποίου ενδέχεται να φθάσει έως 1,3 εκατ. δολάρια, στη δημοπρασία που διοργανώνεται από το «Prop Store» στο Λονδίνο.

Το τζάκετ, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Guardian», θα είναι ένα από τα αναμνηστικά της επικής σειράς ταινιών, που θα διατεθούν στη δημοπρασία.

Η σειρά ξεκίνησε το 1977 με την ταινία «Star Wars» που αργότερα ονομάστηκε «Episode IV: A New Hope» (Επεισόδιο 4: Μία Νέα Ελπίδα).

Ένα κράνος stormtrooper από τη συγκεκριμένη ταινία αναμένεται πωληθεί έναντι 80.000 δολαρίων και ένα φωτόσπαθο που κρατούσε στα χέρια του ο ηθοποιός Χάιντεν Κρίστενσεν στον ρόλο τού Άνακιν Σκαϊγουόκερ στο «Episode III: The Revenge of the Sith» (Επεισόδιο 3 - Η Εκδίκηση των Σιθ) μπορεί να συγκεντρώσει προσφορές έως και 130.000 δολαρίων.

Η πώληση σπάνιων αντικειμένων από μεγάλες εμπορικές επιτυχίες δεν αφορά μόνο το «Star Wars». Στη δημοπρασία που θα διεξαχθεί στο the BFI Imax, στις 20 Σεπτεμβρίου, συλλέκτες μπορούν να αποκτήσουν το μαστίγιο που χρησιμοποιούσε ο Χάρισον Φορντ στην ταινία «Indiana Jones and the Temple of Doom» (O Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού) υποβάλλοντας προσφορά έως και 90.000 δολαρίων. Η τιμή του θρυλικού καπέλου - ρεπούμπλικα του Χάρισον Φορντ από το «Raiders of the Lost Ark» (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και οι κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού) μπορεί να φθάσει έως 400.000 δολάρια.

Από την ταινία «Edward Scissorhands» (Ο Ψαλιδοχέρης) πωλείται στη δημοπρασία το κοστούμι που φορούσε ο Τζόνι Ντεπ και η τιμή αναμένεται να φθάσει έως 105.000 δολάρια. Στα 9.000 δολάρια εκτιμάται η τιμή του σκούφου που φορούσε ο Τομ Χανκς στο Bubba Gump Shrimp στην ταινία «Forrest Gump».

«Η δημοπρασία μας... ανεβάζει για άλλη μια φορά τον πήχη, παρουσιάζοντας μερικά από τα πιο εικονικά κινηματογραφικά αντικείμενα της εποχής μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Prop Store, Στίβεν Λέιν, σύμφωνα με την «Telegraph».