Στιλ στο τετράγωνο

Παρά τον φόβο της σύγκρουσης, κάποιες εμφανίσεις αντέχουν την υπερβολή, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι θα ταιριάξετε δύο δυνατά χαρτιά μεταξύ τους.

Τόσο η βερμούδα όσο και η μπλούζα με την οποία τη συνδύασε στο συγκεκριμένο post η ομάδα του In Icons We Trust, είναι κομμάτια μοναδικά και πολύ δυναμικά.

Ωστόσο, μιλούν την ίδια γλώσσα και ξέρουν πώς να συνυπάρξουν συμπληρώνοντας το ένα το άλλο, σε μία εμφάνιση που υμνεί τη φετινή τάση για έντονα χρώματα και τολμηρά καρό.

Φροντίστε να κυμανθείτε στην ίδια χρωματική παλέτα. Εάν το χρώμα της βερμούδας ήταν, για παράδειγμα ροζ, δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν εγγυήσεις για την επιτυχία του συνόλου.

IN ICONS WE TRUST

Αυτή η εμφάνιση έχει περιορισμένη εμβέλεια: στο ξενοδοχείο, την πισίνα, τον απογευματινό καφέ/κοκτέιλ, όλα όμως μέσα στο πλαίσιο των διακοπών ή μιας μίνι απόδρασης.

Φροντίστε να έχετε τη σωστή βάση, ώστε τα έντονα ρούχα σας να μην τονίζουν τυχόν ατέλειες… Εναλλακτικά, επιλέξτε κάτι «ήσυχο» και σε ένα ή δύο χρώματα.

Σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, αυτά τα loafers είναι το φετίχ του φετινού καλοκαιριού, καθώς ταιριάζουν με όλα και κυκλοφορούν παντού, συμπληρώνοντας ιδανικά αυτό το σετ.

THE LOOK

Καρό πλεκτό και καρό βαμβακερή βερμούδα όλα Tommy Hilfiger. Διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Γυαλιά Persol. Διαθέσιμα από τη Luxottica Hellas.





Εσπαντρίγιες από τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμες στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

