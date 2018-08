Tο λευκό κοστούμι στα καλύτερά του

Το λευκό κοστούμι αποτελεί αναμφίβολα αρχετυπικό στοιχείο του καλοκαιρινού ντυσίματος.

Είναι απόλυτο και ξεκάθαρο ως προς τις προθέσεις του, αλλά και απλό και ιδανικό, σαν ομαδικός παίκτης που καλείται να αλλάζει εύκολα πρόσωπα για το καλό του συνόλου, όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust.

IN ICONS WE TRUST

Φοριέται ακόμη και με αθλητικά και πουκάμισο, ενώνοντας τους δύο κόσμους που εκπροσωπούν με τρόπο αβίαστο και φυσικό.

Ωστόσο, θέλει πάντα προσοχή σε τρία πράγματα. Το μέγεθός του πρέπει να είναι το σωστό για το σώμα σας, το ύφασμά του να μην τσαλακώνει εύκολα και η ύφανσή του να είναι αρκετά πυκνή ώστε να μην κινδυνεύετε να εκτεθείτε στους γύρω σας.

IN ICONS WE TRUST

Προτιμήστε μία εκδοχή του σε σπασμένο λευκό, σχεδόν μπεζ. Θα παραμείνει καθαρό για περισσότερη ώρα κι επίσης ταιριάζει με όποιο χρώμα βάλετε δίπλα του, θερμό ή ψυχρό.

Είναι, πράγματι, ο ιδανικός καμβάς για τολμηρούς συνδυασμούς, αλλά προσέξτε να μην το παρακάνετε γιατί δεν θα σας συγχωρήσει την υπερφόρτιση με πληροφορίες. Κρατήστε τα πράγματα απλά και ξεκάθαρα.

IN ICONS WE TRUST

Θεωρείται επίσης το ιδανικό outfit για τα καλοκαιρινά πάρτι στον κήπο, παρέα με ένα ακαταμάχητο κοκτέιλ Diplomatico.

THE DRINK

Clear Summer Punch

Σε μία μεγάλη κανάτα ή μπολ του παντς, προσθέτουμε 300ml Diplomatico Planas, 1 μπουκάλι Prosecco, 200ml σιρόπι Monin Gomme και 50ml λευκό μηλόξυδο. Προσθέτουμε φρέσκα βατόμουρα και φλύδες πορτοκάλι και ανακατεύουμε, μαζί με πάγο. Σερβίρουμε με φρέσκο πάγο, απολαμβάνοντας το ιδανικό cocktail για τα πάρτι στο σπίτι.

THE LOOK

Λινό σακάκι Trussardi. Διαθέσιμο από τιςTrussardi Boutiques.

Bαμβακερό πόλο και λίνο παντελόνι Gant, όλα διαθέσιμα από τις Gant Boutiques.

IN ICONS WE TRUST

Ρολόι IWC από τη συλλογή Aquatimer Chronograph «Jacques-Yves Cousteau». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Δερμάτινα sneakersαπό τη συλλογή του Classico. Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo,Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr .

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

