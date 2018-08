Πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα από τη Harley-Davidson

Του Φάνη Ζώη

Με σύνθημα «Περισσότεροι τρόποι για να μπεις στην οικογένεια της Harley-Davidson», η στρατηγική της εταιρείας αλλάζει, με σκοπό την ενδυνάμωση της θέσης της, αλλά και την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξής της σε διεθνές επίπεδο, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας νέας γενιάς μοτοσικλετιστών.

Νέα Προϊόντα

Για την περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της στον σχεδιασμό μοτοσυκλετών και των κατασκευαστικών δυνατοτήτων της, η Harley-Davidson προγραμματίζει την πιο περιεκτική γκάμα μοντέλων της, στις πιο δημοφιλείς και ανταγωνιστικές κατηγορίες μοτοσυκλετών, με μια πλήρη σειρά μοντέλων σε μεγάλο εύρος τιμών, τρόπων παροχής ισχύος, κινητήρων σε πολλούς κυβισμούς, κατηγοριών και ειδικών απαιτήσεων για κάθε αγορά παγκοσμίως.

Στα κύρια χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνονται:

Ενισχύεται η θέση της εταιρείας στην κατασκευή μοτοσυκλετών μεγάλου κυβισμού. Συνεχίζεται η εξέλιξη και η δημιουργία ακόμη πιο τεχνολογικά προηγμένων μοτοσυκλετών Touring και Cruiser, που θα κρατήσουν ψηλά το ενδιαφέρον των υπαρχόντων αναβατών Harley-Davidson και θα τους ωθήσουν σε ακόμη περισσότερα χιλιόμετρα στον ανοικτό δρόμο.

Παρουσιάζεται μια νέα πολυμορφική πλατφόρμα μοτοσυκλετών μεσαίου κυβισμού, με κινητήρες 500 έως 1250 κ.εκ., που θα καλύψουν τρεις ξεχωριστές κατηγορίες. Πρόκειται για την πρώτη Adventure Touring μοτοσυκλέτα του εργοστασίου, την Harley-Davidson™ Pan America™ 1250, ένα Custom μοντέλο 1250 κ.εκ. και ένα Streetfighter 975 κ.εκ. Όλα τα μοντέλα πρόκειται να διατεθούν προς πώληση το 2020.

Εξελίσσεται μια πιο προσιτή μοτοσυκλέτα μικρού κυβισμού (250 κ.εκ. έως 500 κ.εκ.) για τις αναδυόμενες ασιατικές αγορές, μέσα από μια στρατηγική συνεργασία με κατασκευαστή από την Ασία. Αυτή η νέα μοτοσυκλέτα και η ευρύτερη διανομή της στοχεύει στην προσέλκυση πελατών από την Ινδία και την ανάπτυξη του εργοστασίου στην τοπική αγορά, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές σε όλο τον κόσμο και ειδικότερα της Ασίας.

Στην αγορά ηλεκτρικών μοτοσυκλετών, παρουσιάζεται η πρώτη ηλεκτρική μοτοσυκλέτα Harley-Davidson, του LiveWire™, που θα διατεθεί προς πώληση το 2019. Είναι το πρώτο μιας ευρείας σειράς ηλεκτρικών μοντέλων χωρίς συμπλέκτη που θα κινείται με το απλό άνοιγμα του γκαζιού.

Ευρύτερη Πρόσβαση

Επίσης η εταιρεία θα αναβαθμίσει τον τρόπο προσέγγισής της στην αγορά, με στόχο να καλύψει τις απαιτήσεις των μοτοσυκλετιστών με τους παρακάτω τρόπους:

Δημιουργία στρατηγικών συμμαχιών με κορυφαίους πάροχους υπηρεσιών ηλεκτρονικής πώλησης (e-commerce providers) για την πρόσβαση της Harley-Davidson σε ένα τεράστιο αριθμό πιθανών νέων πελατών.

Νέες μορφές λιανικής πώλησης. Περιλαμβάνονται μικρότερα καταστήματα σε πόλεις από όλο τον κόσμο, για παρουσία του εργοστασίου σε αστικά κέντρα, ανάπτυξη των πωλήσεων της εκτεταμένης γκάμας μοντέλων της Harley-Davidson και ευρύτερη διανομή των προϊόντων ένδυσης σε διεθνές επίπεδο.

Ισχυρότεροι Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι

Η εταιρεία θα δημιουργήσει δομή για να αναβαθμίσει σημαντικά τις δυνατότητες του δικτύου αντιπροσώπων, αλλά και την εμπειρία των πελατών. Αυτή η δομή θα επιτρέψει στους πιο δραστήριους αντιπρόσωπους με τις καλύτερες επιδόσεις να οδηγήσουν τις εξελίξεις για εκείνους και την Harley-Davidson.

Χρηματοδότηση και οικονομικά

Τέλος, το εργοστάσιο μέσω του προγράμματος More Roads to Harley-Davidson προσβλέπει και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, στην εξισορρόπηση και την ενδυνάμωση των υπαρχουσών πωλήσεων, αλλά και στη βελτίωση της απόδοσης του επενδεδυμένου κεφαλαίου - Return on Invested Capital (ROIC), στην αύξηση εσόδων και κερδών.

Η επιταχυνόμενη στρατηγική θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις για την αλλαγή της τροχιάς της αγοράς παγκοσμίως. Το εργοστάσιο σκοπεύει να τις χρηματοδοτήσει πλήρως, μέσω σημαντικής μείωση εξόδων και ανακατανομής των προηγούμενων προγραμματισμένων επενδύσεων και πηγών, στις οποίες περιλαμβάνονται λειτουργικές επενδύσεις έως το 2022 που ανέρχονται σε 450 έως 550 εκατ. δολάρια και επένδυση κεφαλαίων έως το 2022 που ανέρχεται σε 225 έως 275 εκατ. δολάρια. Συνολικά, η εταιρεία υπολογίζει ότι το πρόγραμμα More Roads to Harley-Davidson θα αποδώσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια επιπρόσθετων ετήσιων εσόδων το 2022 σε σχέση με το 2017.

Harley-Davidson™ Pan America™ 1250

Η πρώτη Adventure Touring μοτοσυκλέτα της Harley-Davidson, το Harley-Davidson™ Pan America™ 1250. Η διάθεσή του προς πώληση προγραμματίζεται για το 2019. (Εμφανίζεται πρωτότυπο μοντέλο. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου παραγωγής ενδέχεται να διαφέρουν. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση. Όλα τα μελλοντικά μοντέλα που εμφανίζονται, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις αγορές).

https://www.harley-davidson.com/gr/el/motorcycles/future-vehicles/pan-america.html

Harley-Davidson LiveWire™

HARLEY-DAVIDSON

Η ηλεκτρική μοτοσυκλέτα της Harley-Davidson. Το LiveWire™ είναι το πρώτο μοντέλο μιας ευρείας γκάμας ηλεκτρικών δίτροχων μοντέλων χωρίς συμπλέκτη που θα λειτουργούν με το απλό άνοιγμα του γκαζιού. Σχεδιάστηκε για να κατοχυρώσει την ηγετική θέση του εργοστασίου στη δημιουργία ηλεκτρικών μοτοσυκλετών. Η διάθεσή του προς πώληση προγραμματίζεται για το 2019. (Εμφανίζεται πρωτότυπο μοντέλο. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου παραγωγής ενδέχεται να διαφέρουν. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση. Όλα τα μελλοντικά μοντέλα που εμφανίζονται, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις αγορές).

https://www.harley-davidson.com/gr/el/motorcycles/future-vehicles/livewire.html

Αυτό το μοντέλο Streetfighter με κινητήρα 975 κ.εκ. είναι μέλος της μεσαίου βάρους πολυμορφικής πλατφόρμας μοτοσυκλετών της Harley-Davidson από 500 έως 1250 κ.εκ. Η διάθεσή του προς πώληση προγραμματίζεται για το 2020. (Εμφανίζεται πρωτότυπο μοντέλο. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου παραγωγής ενδέχεται να διαφέρουν. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση. Όλα τα μελλοντικά μοντέλα που εμφανίζονται, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις αγορές).

https://www.harley-davidson.com/gr/el/motorcycles/future-vehicles/streetfighter.html

Μελλοντικό μοντέλο Custom

Ολοκαίνουρια custom μοτοσυκλέτα της Harley-Davidson με επιβλητική μυώδη σχεδίαση. Επιθετική και λιτή με αυθεντική ισχύ 1250 κ.εκ.. Η διάθεσή της προς πώληση προγραμματίζεται για το 2021. (Εμφανίζεται πρωτότυπο μοντέλο. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου παραγωγής ενδέχεται να διαφέρουν. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση. Όλα τα μελλοντικά μοντέλα που εμφανίζονται, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις αγορές).

https://www.harley-davidson.com/gr/el/motorcycles/future-vehicles/custom.html

Μελλοντική ηλεκτρική μοτοσυκλέτα Harley-Davidson

HARLEY-DAVIDSON

Μια ευρύτατη γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων που θα είναι ελαφριά, ευέλικτα και εύκολα στην μετακίνηση εντός πόλης. Για όσους θέλουν να νιώσουν την εναλλακτική απόλαυση της οδήγησης σε δύο τροχούς, η διάθεση των μοντέλων προς πώληση, προγραμματίζεται για το 2022. (Εμφανίζεται σχέδιο πρωτότυπου μοντέλου. Τα χαρακτηριστικά του μοντέλου παραγωγής ενδέχεται να διαφέρουν. Δεν είναι ακόμη διαθέσιμο προς πώληση. Όλα τα μελλοντικά μοντέλα που εμφανίζονται, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις αγορές).

Μελλοντική ηλεκτρική μοτοσυκλέτα Harley-Davidson

https://www.harley-davidson.com/gr/el/motorcycles/future-vehicles.html