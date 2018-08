Το πορτοκαλί παντελόνι και η δύναμή του

Πόσες φορές δεν έχετε σκεφτεί απροσδόκητους συνδυασμούς, που όμως δεν τολμήσατε ποτέ να πραγματοποιήσετε;

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, στα θέματα στιλ χωρίς δοκιμές, δεν μπορεί ποτέ κανείς να γνωρίζει το αποτέλεσμα.

Το πορτοκαλί ταιριάζει σίγουρα με το γκρι. Στην περίπτωση που δεν θέλετε να ρισκάρετε το αποτέλεσμα, ακολουθήστε το παράδειγμα αυτού του post και φορέστε το πορτοκαλί σε μία πιο σκονισμένη, Tibetan απόχρωση, παρέα με ένα σακάκι σε σκούρο, «σοβαρό» γκρι.

Για να αναδειχθεί σωστά ένας τέτοιος συνδυασμός, το υπόλοιπο outfit πρέπει να είναι «ήσυχο», ένας λευκός καμβάς. Συνεπώς, ένα πουκάμισο και απλά, αθλητικά παπούτσια σε φωτεινό λευκό είναι οι ιδανικοί σύντροφοι.

Όσο για τη μικρή, μωβ πινελιά στην τσέπη σας; Αυτή έχει να κάνει με το ρίσκο του ταλέντου που κουβαλά ένα καλά ακονισμένο μάτι.

THE DRINK

Citrus Julep

Σε ένα ποτήρι julep, βάζουμε δύο φλοίδες λάιμ, μία φλοίδα λεμόνι και 10ml πουρέ Monin Yuzu.

Λιώνοντας απαλά, προσθέτουμε θρυμματισμένο πάγο και μία γενναία δόση Diplomatico Reserva Exclusiva (60ml). αναδεύουμε με ένα μεγάλο κουτάλι και σερβίρουμε με φέτες λεμόνι και λάιμ.

Αφοδραριστο σακάκι από μαλλί και βαμβάκι, λινό πουκάμισο, βαμβακερό παντελόνι και μεταξωτή pochette όλα Brooks Brothers. Διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques, Σταδίου 4&Αμερικής City Link.Attica: Πανεπιστημίου 9, Golden Hall / Attica Golden Hall:Κηφισίας 37A Μαρούσι.

Ρολόι IWC από τη συλλογή Aquatimer Chronograph «Jacques-Yves Cousteau». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/ .

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

