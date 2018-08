Οι γάμοι του καλοκαιριού έχουν το καλύτερο dress code

Οι καλοκαιρινοί γάμοι συνήθως διεξάγονται σε κάποιον εξωτερικό χώρο, είτε σε νησί, είτε σε κτήμα, με το πάρτι που ακολουθεί να αποτελεί μια τέλεια ευκαιρία για μερικά cocktails κάτω από το φεγγάρι, με την καλύτερη παρέα και μουσική ιδανική για ξεφάντωμα με φίλους.

Κανείς δεν ακολουθεί τα τυπικά dress codes, καθώς είτε μιλάμε για τον γάμο κολλητών φίλων, είτε για πιο επίσημο event, το καλοκαίρι αναδεικνύει το ωραίο, προσωπικό στιλ.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, φροντίστε λοιπόν να νιώσετε άνετα μέσα στα ρούχα σας, κυριολεκτικά και μεταφορικά, εστιάζοντας σε μερικές λεπτομέρειες:

Αποφύγετε τον συνδυασμό Τ-shirt με σακάκι και επενδύστε στην κομψή χαλαρότητα που κουβαλά ένα μπλουζάκι polo, βλέποντας πως μπορεί να αναδείξει ένα κοστούμι σε ήσυχο χρώμα.

Σε ό,τι αφορά το κοστούμι, αυτό το βαμβακερό σύνολο σε απαλό μπεζ θα γίνει ιδανικός σύντροφος για πολλά καλοκαίρια, αρκεί να μην αλλάξει κανείς νούμερο στα ρούχα του.

Οι πλεκτές ζώνες επιτρέπονται μόνο το καλοκαίρι (εκτός κι αν μιλάμε για δέρμα), με τη συγκεκριμένη να αποτελεί σύνδεσμο ανάμεσα στο cool και το κλασικό.

Φροντίστε τα αξεσουάρ σας να είναι πολύτιμα, όπως το ρολόι σας, και το grooming σας άψογο. Έτσι κανείς δεν θα σχολιάσει αρνητικά την επιλογή σας να ολοκληρώσετε την εμφάνισή σας με αθλητικά.

Σε κάθε περίπτωση, εάν επιλέξετε ένα ζευγάρι Sneakers Saucony, ξέρετε ότι τα σχόλια θα είναι μόνο θετικά.

THE LOOK

Κοστούμι Prince Of Wales H&M, πόλο Lacoste (Lacoste Boutiques), ζώνη Gant (Gant Boutiques).

Ρολόι IWC από τη συλλογή Aquatimer Chronograph «Jacques-Yves Cousteau». Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Saucony Sneakers Jazz Original Vintage. Διαθέσιμα από τα Saucony Stores: Νέο Ψυχικό, Λ. Κηφισίας 300, τηλ.210.67.40.277. Saucony Store Θεσσαλονίκη, Μητροπόλεως 107, τηλ.231.12.41.497. Runner Store & More Εμπορικό κέντρο My Golden Hall, τηλ. 210.68.59.64.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

