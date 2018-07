F-15X: Η αναβαθμισμένη έκδοση του F-15C/D Eagle που προτείνει η Boeing στη USAF

Μία νέα έκδοση του F-15 – του ιστορικού βαρέος μαχητικού εναέριας υπεροχής της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας- προς αντικατάσταση των σημερινών F-15C/D Eagle προτείνει η Boeing στη USAF, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η πρώτη αναφορά είχε προέλθει από το Defenseone.com, όπου αναφερόταν ότι η Boeing προωθεί τη συγκεκριμένη νέα έκδοση της – 45χρονης πλέον- σειράς μαχητικών, υπό συνθήκες μυστικότητας, χρησιμοποιώντας το ίδιο πλάνο με το οποίο έπεισε την αμερικανική κυβέρνηση να αγοράσει περισσότερα F/A-18 Super Hornet για το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό. Σύμφωνα με το DefenseOne, το F-15X θα διαθέτει πιο σύγχρονα χειριστήρια, οθόνες κόκπιτ και ραντάρ, καθώς και πολύ μεγάλη ισχύ πυρός, φέροντας «πάνω από δύο ντουζίνες (24) πυραύλους αέρος- αέρος», δηλαδή περισσότερους από οποιοδήποτε άλλο μαχητικό υπάρχει σήμερα στην αμερικανική πολεμική αεροπορία.

Το F-15 θεωρείται αεροσκάφος τέταρτης γενεάς, χωρίς stealth σχεδιασμό, και προοριζόταν να αντικατασταθεί πλήρως από το F-22, κάτι που ωστόσο δεν φαίνεται πως θα γίνει, δεδομένου ότι τα αρχικά σχέδια της USAF ήταν για αγορά 750 αεροσκαφών και εν τέλει έχουν αγοραστεί 187. Σημειώνεται επίσης ότι η Boeing έχει προτείνει και άλλες εκδοχές του F-15 στο παρελθόν, όπως το Silent Eagle, που είχε καλύτερες επιδόσεις ως προς την αποφυγή του εντοπισμού από τα εχθρικά ραντάρ, αλλά και μια αναβάθμιση του F-15C με 16 πυραύλους αέρος-αέρος.

Σύμφωνα με δεύτερο δημοσίευμα, που αυτή τη φορά προέρχεται από το The War Zone του The Drive, το F-15X προορίζεται να συνεργάζεται με το F-22 και το F-35- τα πιο προηγμένα stealth μαχητικά των ΗΠΑ σήμερα- και όχι ως εναλλακτική σε αυτά. Σύμφωνα με το The War Zone, το F-15X περιγράφεται από πηγές ως μονοθέσια έκδοση της πιο σύγχρονης έκδοσης του F-15QA, που προορίζεται για το Κατάρ, ενσωματώνοντας παράλληλα πολλά από τα χαρακτηριστικά και τις αναβαθμίσεις που είχε κατά νου η USAF για τα υπάρχοντα F-15C/D της. Δεν υπάρχει κάποια έμφαση σε stealth χαρακτηριστικά, ωστόσο διαθέτει προηγμένο κόκπιτ, σύγχρονα χειριστήρια, εξελιγμένο κράνος και υπολογιστή αποστολών, πιο σύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, ραντάρ και αυτοπροστασίας- και πάνω από όλα διατηρεί τον βαρύ του οπλισμό, έχοντας τη δυνατότητα να φέρει 22 πυραύλους αέρος- αέρος σε μια αποστολή. Εναλλακτικά, μπορεί να φέρει οκτώ πυραύλους αέρος- αέρος και 28 βόμβες SDB, ή μέχρι επτά βόμβες των 2.000 λιβρών και οκτώ πυραύλους αέρος-αέρος (συγκριτικά, αυτή τη στιγμή τα F-15C/D φέρουν οκτώ πυραύλους).

Σύμφωνα με το The War Zone, η Boeing «ποντάρει» στη χαμηλή τιμή του, η οποία θα είναι αρκετά πιο κάτω από αυτήν του F-35. Όσον αφορά στη χρήση του, το βαρύ αυτό μαχητικό προορίζεται να λειτουργεί ως μεταφορέας/ εκτοξευτής πυραύλων, με τα F-22, F-35 ή άλλα stealth μαχητικά να εντοπίζουν και καταδεικνύουν τους εχθρικούς στόχους και αυτό να εκτοξεύει πυραύλους εναντίον τους από απόσταση ασφαλείας. Ακόμη, όπως αναφέρει το The War Zone, η Boeing εμφανίζεται να «πουλάει» και τη μακρά διάρκεια ζωής του, που θα ανέρχεται στις 20.000 ώρες υπηρεσίας- τριπλάσια περίπου αυτής των περισσότερων σημερινών μαχητικών, που εκτιμάται πως ανέρχεται στα περίπου 80 χρόνια.