Συνδυάζοντας την ηλιόλουστη διάθεση με ένα καρό σακάκι

Ένα καρό σακάκι θεωρείται ιδανικό για τις μεταβατικές εποχές του χρόνου.

Η ομάδα του In Icons We Trust παρουσιάζει μία ενδιαφέρουσα εκδοχή του Prince Of Wales σε δροσερή εκτέλεση και άνετο συνδυασμό.

Τολμήστε, ακόμη και τώρα, τον ton sur ton συνδυασμό πουκάμισου και γραβάτας. Ειδικά σε σκούρα αλλά ζεστά χρώματα, όπως αυτό το ιδιαίτερο μπλε, δίνεται ένα βάθος μέσα από το έξυπνο παιχνίδι των όγκων, των υφών και των layers.

INICONSWETRUST

Το σακάκι είναι ανάλαφρο και flat, χωρίς περιττά κομμάτια, όπως η φόδρα που σε αυτή την περίπτωση απλά θα πρόσθετε όγκο.

Το πάντρεμα της γραβάτας με το πουκάμισο σας δίνει την ευκαιρία να κάνετε όσες υπερβολές θέλετε με τις ποσέτ σας. Ειδικά παρέα με ένα καρό σακάκι, μία «ασυνάρτητη» επιλογή δείχνει μελετημένη κι έξυπνη.

INICONSWETRUST

Τα παπούτσια κάνουν link με τη ζώνη, κι αυτό είναι ένα από τα στοιχεία επέστρεψαν δυναμικά φέτος την άνοιξη, αλλά και το καλοκαίρι.

THE LOOK

Aφοδράριστο Prince of Wales σακάκι από μαλλί και βαμβάκι, βαμβακερό πουκάμισο, βαμβακερή pochette με πάτερν και δερμάτινος δίχρωμος χαρτοφύλακας όλα Tommy Hilfiger, διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

INICONSWETRUST

Πλεκτή Γραβάτα Andrew’s Ties, διαθέσιμη από την Andrew’s Ties Boutique.

Γυαλιά οράσεως Thom Browne, διαθέσιμα από το Tartaras Eyewear.

Πλεκτή ζώνη από καστόρι Alessandro, διαθέσιμη από το Alessandro Hand Made Belts Boutique.

Πλεκτά δερμάτινα υποδήματα με XL extralight σόλα του οίκου Calce, Made in Spain 1959, από τη συλλογή του Classico. διαθέσιμα online στο www.classico.gr

Ρολόι από ατσάλι ΙWC από τη συλλογή”Portugieser”με δερμάτινο κροκό λουράκι, διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Φωτογραφίες: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Σοφία Τσακίρη

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα