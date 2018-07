Mister Congeniality

Τη χαρά της άνοιξης, διατηρώντας τόσο την άνεση όσο και τη ζεστασιά, φέρνει αυτό το μπεζ κοστούμι.

Το χρώμα δεν είναι το μόνο στοιχείο που κάνει αυτό το λουκ φρέσκο. Οι πιέτες στο παντελόνι, οι διπλές ραφές στα μανίκια και οι εξώραφες λεπτομέρειες στην τσέπη δίνουν μία νότα χαλαρής διάθεσης κι έμπνευσης.

Το πουκάμισο θα είναι φωτεινό γαλάζιο, αφού τίποτα άλλο δεν δένει τόσο καλά με ένα ζεστό μπεζ.

INICONSWETRUST

Ανατρέψτε τα δεδομένα κι επενδύστε στη μαλακή κομψότητα μίας βαμβακερής γραβάτας που θα έχει την τιμή να συνοδευτεί από μία ολομέταξη pochette, το χρώμα της οποία θα μπορούσε να ταιριάξει με κάποιο στοιχείο του συνόλου – εν προκειμένω με τις κάλτσες.

Σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, αυτή είναι μία από αυτές τις περιστάσεις όπου τα loafers σας όχι μόνο ταιριάζουν αλλά δίνουν και την απαραίτητη ώθηση στο λουκ.

ΤΗΕ LOOK

Μπεζ κοστούμι από μαλλί και μετάξι Sciamat, βαμβακερό πουκάμισο, βαμβακερή γραβάτα και μεταξωτή pochette Bespoke Athens, διαθέσιμα όλα από το Bespoke Athens.

INICONSWETRUST

Δερμάτινα loafers, διαθέσιμα από το Perla Pura.

Ρολόι από ατσάλι ΙWC από τη συλλογή «Portugieser» με δερμάτινο κροκό λουράκι, διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Φωτογραφίες: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα