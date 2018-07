Περπατήστε άνετα ανάμεσα στις νέες τάσεις

Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που δημιουργούν μία ολοκληρωμένη συλλογή παπουτσιών;

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, όταν μιλάμε για παπούτσια, αρκεί να επιλέξει κανείς από τις συλλογές των καλύτερων οίκων ώστε να επενδύσει στα ζευγάρια εκείνα που θα δείξουν το δρόμο των τάσεων που θα εδραιωθούν, δημιουργώντας τα νέα κλασικά.

Τα δετά, δερμάτινα ζευγάρια με ανάλαφρες σόλες από λάστιχο μπορούν με ευκολία να διανύσουν τις μεγάλες αποστάσεις ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα. Φέτος τα χρώματα που επελέγησαν είναι ιδιαίτερα, ζεστά και ταιριάζουν τόσο με λινά και cool wool όσο και με πιο χαλαρά, σχεδόν athleisure παντελόνια.

Μοκασίνια με ιδιαίτερη πλέξη, περφορέ ή σουέντ, από πολύ μαλακό δέρμα και με λεπτομέρειες που έχουν δηλώσει την παρουσία τους έντονα τον τελευταίο καιρό, όπως οι μικρές δερμάτινες φούντες, είναι η βάση για τα looks της άνοιξης που ακολουθούν τον ιταλικό κανόνα του γυμνού αστράγαλου σε συνδυασμό με κοντά ρεβέρ σε στενά παντελόνια.

Για εκείνους που προτιμούν τα monk strap shoes, αλλά ψάχνουν μια πιο ανάλαφρη εκδοχή τους, τα buckle strap brogues στα γήινα χρώματα της άμμου μπορούν εύκολα να υποστηρίξουν πουκάμισα με prints αλλά και τα checked κοστούμια που έχουν επιβάλλει για τα καλά την παρουσία τους στους δρόμους της πόλης.

Φωτογραφίες: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

