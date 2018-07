Διακριτικά τρικ για κοστούμια που απεχθάνονται τη μονοτονία

Ένα παντελόνι σε ίσια γραμμή με στενά μπατζάκια κι ένα σακάκι με λεπτά πέτα μπορούν να εξελιχθούν σε μία ακόμη πιο ενδιαφέρουσα πρόταση, εάν εστιάσει κανείς στις λεπτομέρειες που ανυψώνουν το σύνολο μιας εμφάνισης με κοστούμι.

Όπως εξηγεί η ομάδα του In Icons We Trust, στη συγκεκριμένη εμφάνιση το ύφασμα είναι μάλλινο κι ελαφρύ, άνετο, και όσο πρέπει ζεστό. Όσο για το χρώμα του, είναι μια chalky απόχρωση του μπλε.

Σε ό,τι αφορά το πουκάμισο, γιατί να ταλαιπωρείται κανείς με δύσκολες επιλογές, ενώ υπάρχουν οι non-iron επιλογές από υπέροχο βαμβάκι;

INICONSWETRUST

Σχετικά με τη γραβάτα, ήρθε η ώρα για το μετάξι να χαράξει το δρόμο του. Με μεγαλύτερη ποικιλία σε τυπώματα και ιδανικό φινίρισμα κοντά στα πέτα, μία μεταξωτή γραβάτα είναι η σούπερ επένδυση που καλό είναι να ανανεώνει κανείς συχνά.

Για την ποσέτ, τραβήξτε απλά από τη συλλογή σας το πιο απροσδόκητο χρώμα και δοκιμάστε το στην τσέπη του σακακιού σας. Αν φέρει ένα μικρό μειδίαμα αυτοπεποίθησης στο πρόσωπό σας, είναι η σωστή επιλογή.

INICONSWETRUST

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα παπούτσια, το μαύρο δεν είναι το χρώμα που πάει με όλα. Τουλάχιστον όχι όσο ταιριάζει αυτό εδώ το βαθύ καφέ με το μπλε κοστούμι που συνοδεύει.

INICONSWETRUST

Koστούμι από μαλλί Βrooks Brothers 1818 Regent, non-iron πουκάμισο από 100% American supima βαμβάκι Βrooks Brothers Μilano, μεταξωτή γραβάτα, ποσέτ και δερμάτινα παπούτσια, όλα Βrooks Brothers, dιαθέσιμα από τις Βrooks Brothers Boutiques, Stadiou 4 & Amerikis Str, City Link. Attica: Panepistimiou 9 Str. Golden Hall /Attica Golden Hall: Kifisias Avenue 37A, Marousi.

Πηγή: In Icons We Trust

Κάντε like στη σελίδα του In Icons We Trust στο Facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα