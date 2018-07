Oι Iron Maiden στο Rockwave Festival

Οι Iron Maiden επιστρέφουν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο μιας σειράς από συναυλίες σε Φεστιβάλ και αρένες ανά την Ευρώπη με το «Legacy Of The Beast World Tour».

Ξεκινώντας από το Ταλίν της Εσθονίας και ολοκληρώνοντας την περιοδεία τους στην Ο2 Arena στο Λονδίνο στις 10 Αυγούστου, οι θρυλικοί Βρετανοί θα κάνουν μία ενδιάμεση στάση στη χώρα μας και στο Rockwave Festival, σήμερα, Παρασκευή 20 Ιουλίου, στο Terra Vibe Park στη Μαλακάσα.

Η περιοδεία, με τίτλο «Legacy Of The Beast World Tour», είναι εμπνευσμένη από το ομότιτλο mobile game και το κόμικ των Maiden ενώ το set list θα καλύπτει μια μεγάλη γκάμα από υλικό των 80’s και πολλές εκπλήξεις από τα πιο πρόσφατα άλμπουμ τους, δημιουργώντας μια ποικιλία.

Στον συναυλιακό χώρο της Μαλακάσας το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει αρκετά κομμάτια που έχουν πολλά χρόνια να ακουστούν σε συναυλία τους, όπως το «The Wicker Man» και το «Sign of the Cross». Φυσικά, μεγαλύτερη έκπληξη όλων, το «Flight of the Icarus», που έχει να ακουστεί σε συναυλία από το 1986.

Ο μάνατζερ των Maiden, Rod Smallwood, εξηγεί:

«Όπως γνωρίζουν οι φανς, ακολουθούμε μια συγκεκριμένη γραμμή περιοδείας από τότε που ο Bruce κι ο Adrian επανήλθαν στους Maiden, στην αρχή της χιλιετίας, εναλλάσσοντας περιοδείες για νέες κυκλοφορίες με “History/Hits” περιοδείες. Απολαμβάνουμε να δουλεύουμε με αυτό τον τρόπο για πολλούς λόγους, κυρίως επειδή δίνεται η δυνατότητα στη μπάντα να παίζει και νέο υλικό αλλά και τα παλιά αγαπημένα που ξέρουμε ότι οι φανς θέλουν να ακούν. Τα πράγματα παραμένουν φρέσκα. Όχι μόνο για τους φανς, αλλά και για τη μπάντα.

Την συναυλία θα ανοίξουν οι Volbeat. Το συγκρότημα από τη Δανία, που έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, θεωρείται μια από τις πιο δυνατές μπάντες του σκληρού ήχου τα τελευταία χρόνια.

