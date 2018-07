Οι ημέρες μακριά από το γραφείο φέρνουν μια πιο χαλαρή διάθεση στις ενδυματολογικές επιλογές, με τις γραβάτες να λύνονται και τα αυστηρά, δετά παπούτσια να μπαίνουν για λίγο στην άκρη.

Πώς, όμως, μπορεί να ντυθεί κανείς casually χωρίς να καταφύγει σε αθλητικές φόρμες;

Για τις ημέρες που δεν έχει ούτε κρύο ούτε ζέστη, ή και για τις πιο δροσερές καλοκαιρινές νύχτες, ένα ελαφρύ μπουφάν σε έντονο χρώμα προστατεύει από το κρύο, δίνοντας παράλληλα στιλ.

Ένα λευκό παντελόνι συνδυασμένο με σκούρα χρώματα γίνεται mod, ενώ με έντονα prints παίζει τον ρόλο του εξισορροπιστή.

Φέτος τα prints αναδεικνύονται σε πρωταγωνιστή. Εάν θέλετε να παίξετε μαζί τους με ασφάλεια, φορέστε τα πάνω σε πόλο μπλουζάκια, καθώς η βαμβακερή τους υφή κατεβάζει τους τόνους και τα κάνει πιο ευκολοφόρετα.

Ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια σε δέρμα και μία καστόρινη ζώνη είναι τα ιδανικά συμπληρώματα της συγκεκριμένης εμφάνισης.

Μπουφάν, βαμβακερό floral πόλο και λινό παντελόνι όλα Brooks Brothers, διαθέσιμα από τις Brooks Brothers Boutiques. Stadiou 4 & Amerikis Str, City Link. Attica: Panepistimiou 9 Str. Golden Hall/Attica Golden Hall: Kifisias Avenue 37A, Marousi.

Ζώνη από καστόρι Alessandro, διαθέσιμη από την Alessandro Boutique.

Δερμάτινα sneakers Perla Pura, διαθέσιμα από τις Perla Pura Boutique.

