«Mamma Mia 2»: η μουσική των ABBA επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Η ομάδα του «Mamma Mia» παρουσιάζει το «Mamma Mia 2: Here We Go Again», το φιλμ μεγάλου μήκους της Universal Pictures, που αποτελεί συνέχεια της ταινίας του 2008 και παρουσιάζει τα νεανικά χρόνια της Ντόνα, καθώς η κόρη της Σόφι διαπιστώνει ότι είναι έγκυος.

Η Μέριλ Στριπ υποδύεται ξανά τη Ντόνα και τον ρόλο της Σόφι υποδύεται εκ νέου η Αμάντα Σέιφριντ. Η Σόφι -που μάλλον της πέφτει δύσκολη η εγκυμοσύνη- βρίσκει ανακούφιση στις φίλες της Ντόνα, οι οποίες τη συμβουλεύουν να παραδειγματιστεί από τη μαμά της και τη διαδρομή που ακολούθησε στη ζωή της.

Η πλοκή εναλλάσσει το παρόν και το παρελθόν και επιτρέπει στον θεατή να μάθει περισσότερα για τα νεανικά χρόνια των πλασματικών προσώπων της ταινίας αλλά και για τους προβληματισμούς των σημερινών νεαρών ενηλίκων.

Πιρς Μπρόσναν, Κόλιν Φερθ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ επαναλαμβάνουν τους ρόλους των τριών μπαμπάδων της Σόφι, ενώ η Κριστίν Μπαράνσκι και η Τζούλι Γουόλτερς επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη ως οι καλές φίλες της Ντόνα, Τάνια και Ρόζι.

Η 72χρονη ποπ σταρ Σερ είναι από τα νέα πρόσωπα της ταινίας, στην οποία κάνει πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση και τραγουδά την επιτυχία «Fernando» των Abba με τον ηθοποιό Άντι Γκαρσία. «Super Trooper» και «Waterloo» είναι μερικά από τα τραγούδια του διάσημου σουηδικού συγκροτήματος που ακούγονται στην ταινία.

«Αυτό είναι ένα κομμάτι της ζωής σας. Αν νιώθετε νέοι και σέξι σε οποιαδήποτε ηλικία, η μουσική των ABBA είναι το τέλειο soundtrack της ζωής σας», δήλωσε η Μπαράνσκι μιλώντας για τη μουσική του συγκροτήματος.

Όταν το «Mamma Mia! προβλήθηκε στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2008, σε σκηνοθεσία της Φιλίντα Λόιντ, είχε παγκόσμια επιτυχία και γοήτευσε μια γενιά θαυμαστών λόγω της ευχάριστης διάθεσης που προκαλούσε στον θεατή και της αδιαμφισβήτητης μουσικής των ABBA. Δέκα χρόνια μετά, ο σκηνοθέτης Ολ Πάρκερ φαντάζεται μια συνέχεια των περιπετειών της Σόφι και της μητέρας της Ντόνα με εναλλαγές ρόλων, του παρόντος και του παρελθόντος και πολλή μουσική.