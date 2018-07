Στην «πυρά» της ματαιοδοξίας

Από την έντυπη έκδοση

της Αγγελικής Κοτσοβού

akots@naftemporiki.gr

Η Κάιλι Τζένερ ήταν μόλις δέκα ετών όταν έκανε το ντεμπούτο της στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Keeping up with the Kardashians», που προβάλλει την ιδιωτική ζωή, τα σκάνδαλα, τις σχέσεις και τις ίντριγκες των υπόλοιπων μελών της διάσημης οικογένειας.

Μία δεκαετία αργότερα και η Κάιλι -που στις 10 Αυγούστου θα γιορτάσει τα 21 της χρόνια- έχει καταφέρει να εκθρονίσει τον ιδρυτή του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, και να αποσπάσει τον τίτλο της νεότερης αυτοδημιούργητης δισεκατομμυριούχου, σύμφωνα με το «Forbes». Παρά τη μεγάλη δόξα της ετεροθαλούς αδελφής της Κιμ Καρντάσιαν -η οποία συγκαταλέγεται στα 25 πρόσωπα με τη μεγαλύτερη επιρροή στο Διαδίκτυο-, η περιουσία της είναι σχεδόν τρεις φορές μεγαλύτερη και υπολογίζεται στα 900 εκατ. δολάρια.

Η βασική πηγή κερδών είναι η σειρά καλλυντικών Kylie Cosmetics, τα οποία δεν πωλούνται στα καταστήματα, δεν προβάλλονται με τους παραδοσιακούς τρόπους διαφήμισης, αλλά κυρίως μέσω αναρτήσεων στα social media και κάνουν τρελές πωλήσεις εκατομμυρίων δολαρίων.

Το μυστικό της επιτυχίας; Η ίδια η Κάιλι και η παρουσία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με περισσότερους από 110 εκατ. ακόλουθους, που αποτελούν μια τεράστια αγορά για την πώληση των καλλυντικών που λανσάρει.

Ο τίτλος της νεότερης αυτοδημιούργητης δισεκατομμυριούχου προκάλεσε ποικίλα σχόλια από τους χρήστες του Διαδικτύου. Δεδομένου του νεαρού της ηλικίας της και της έλλειψης πείρας, υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι fans να βαρεθούν πολύ σύντομα τα προϊόντα καλλυντικών. Υπάρχει πάντα και το ρίσκο να πάψει να είναι τόσο δημοφιλής και από σταρ να περάσει στην απόλυτη αφάνεια. Η περίπτωση Κάιλι διαφέρει από την περίπτωση του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που θα περάσει στην ιστορία ως ο «πατέρας» των social media, έχοντας ιδρύσει το Facebook, το μεγαλύτερο και δημοφιλέστερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτός ο κόσμος της ματαιοδοξίας και της εξωτερικής ομορφιάς στηρίζει μια ολόκληρη βιομηχανία πολλών δισ. δολαρίων. Οι social media influencers και vloggers, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα και αθλητές έχουν πολύ μεγαλύτερη απήχηση στους νεαρούς χρήστες του Διαδικτύου από ό,τι οι ακαδημαϊκοί, συγγραφείς και γενικότερα οι άνθρωποι του πνεύματος. Αυτός ο κόσμος είναι πιο λαμπερός και ενδιαφέρων από τον πραγματικό. Μόνο που τις περισσότερες φορές είναι ψεύτικος.