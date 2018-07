Ο δρόμος προς τα λευκά κοστούμια, περνάει πρώτα από τα ριγέ

Η βελτίωση των καιρικών συνθηκών από την άνοιξη και μετά, αντιστρέφει μερικούς από τους κανόνες του χειμώνα, σε ό,τι αφορά τα κοστούμια.

Τα χειμωνιάτικα κοστούμια αφήνουν τη σκυτάλη σε σακάκια και παντελόνια με ίσιες γραμμές, tailored λεπτομέρειες, ακόμη και εκτεθειμένους αστραγάλους.

Τα ανοιχτόχρωμα κοστούμια δεν πρέπει απαραίτητα να συνοδεύονται από παλ πουκάμισα και ανοιχτόχρωμα αξεσουάρ. Ένα ζευγάρι παπούτσια σε μαύρο ή σκούρο μπλε δίνει το στίγμα στη γραβάτα, ενώ επιτρέπει στον χαρτοφύλακά σας να είναι όσο σκουρόχρωμος επιθυμείτε. Αντίστοιχα, το ίδιο ισχύει και για το καφέ χρώμα.

Ένα ζευγάρι σουέντ oxford παπούτσια, χωρίς κάλτσες, φέτος οφείλει να είναι στενό και ίσιο.

Για τις ημέρες που χρειάζεται να φοράτε γραβάτα, ένας γιακάς μικρός και κλειστός πλαισιώνει τέλεια τον λαιμό, χωρίς να δημιουργεί την αίσθηση κλειστοφοβίας που παραπέμπει σε εμφανίσεις για πιο χαμηλές θερμοκρασίες.

Μπορεί το κοστούμι και το πουκάμισο να είναι βαμβακερά και δροσερά, ωστόσο η γραβάτα παραμένει πιστή στην πλεκτή εκδοχή που την έχει κάνει τόσο αγαπητή στην ομάδα του In Icons We Trust.

THE LOOK

Ριγέ βαμβακερό κοστούμι, βαμβακερό πουκάμισο, πλεκτή γραβάτα και σουέντ oxford shoes όλα Hugo, διαθέσιμα από τα Boss Stores

Δερμάτινος χαρτοφύλακας Boss, διαθέσιμος από τα Boss Stores

Πλεκτή χειροποίητη ζώνη Alessandro, διαθέσιμη από το Alessandro.

Ρολόι από ατσάλι ΙWC από τη συλλογή «Portugieser» με δερμάτινο κροκό λουράκι, διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/

Πηγή: In Icons We Trust

