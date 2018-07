Volkswagen: «Κινητήρας της Χρονιάς» ο 1.0 TSI του up! GTI

Από την έντυπη έκδοση

Ένα ακόμα σημαντικό διεθνές βραβείο για τη Volkswagen. Ο 1.0 TSI, ο τρικύλινδρος κινητήρας 999 κ.εκ. που εξοπλίζει το νέο up! GTI, αναδείχθηκε «Διεθνής Κινητήρας της Χρονιάς για το 2018» (International Engine of the Year 2018).

Πρόκειται για ένα από τα πλέον έγκυρα, υψηλού κύρους βραβεία σε παγκόσμιο επίπεδο, που απονέμεται σε ετήσια βάση από μία επιτροπή κορυφαίων δημοσιογράφων του ειδικού Τύπου. Για τη φετινή χρονιά, οι εκλέκτορες εξέτασαν υποψηφιότητες σε 12 διαφορετικές κατηγορίες. Ο «χιλιάρης» κινητήρας του up! GTI, του εισαγωγικού στον κόσμο των GTI μοντέλων με προτεινόμενη τιμή λιανικής από 15.620 ευρώ, κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία έως 1.000 κ.εκ. Εντυπωσίασε τόσο για τις επιδόσεις όσο και το χαμηλό περιβαλλοντικό του αποτύπωμα.