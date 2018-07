(Summer) Times Square

Αν και το «nerdy» στιλ συχνά συνδέεται με βιβλία και… άγαρμπους ανθρώπους, πλέον εξελίσσεται σε αγαπημένη «στολή» των έξυπνων ανδρών του σήμερα.

Η τάση φέτος το καλοκαίρι δεν «σηκώνει» ημίμετρα. Θα πάτε all the way, όπως λένε και οι Αμερικάνοι, φορώντας καρό παντού. Αλλά το σωστό καρό.

Το πουκάμισο μπορεί να ξεφεύγει τελείως χρωματικά από το υπόλοιπο σύνολο, δίνοντας τον τόνο μίας ελαφριάς ειρωνείας, τόσης ώστε να δηλώσετε σιωπηλά ότι γνωρίζετε τι κάνετε, και πως τίποτα στην εμφάνισή σας δεν είναι τυχαίο.

Ένα λεπτό, γυμνασμένο σώμα και ένα φροντισμένο κούρεμα είναι πάντα στα συν μίας εμφάνισης. Ειδικά όταν δεν είναι και ακριβώς αναμενόμενο, όπως στο look ενός nerd.

Σκεφτείτε το παπιγιόν σας σαν ένα άλλο είδος ποσέτ. Είναι εδώ για να δώσει μία παραπάνω νότα, είναι εδώ επειδή το θέλει κι όχι επειδή πρέπει. Μην το φοβάστε.

Παίξτε με τα παπούτσια σας κι επιλέξτε ένα ζευγάρισε υπέροχο, ζεστό καφέ που θα αναδείξει το ντύσιμό σας.

Επενδύστε στο look όταν βγείτε για ποτά, για έναν μη αναμενόμενο, αλλά ιδανικό συνδυασμό.

THE LOOK

Βαμβακερό Prince Of Wales κοστούμι, βαμβακερό καρό πουκάμισο και ριγέ παπιγιόν, όλα Tommy Hilfiger, Διαθέσιμα από τις Tommy Hilfiger Boutiques.

Ρολόι IWC από τη συλλογή Aquatimer Chronograph “Jacques-Yves Cousteau”. Διαθέσιμο στο www.iwc.com/en/retail/.

Δερμάτινα Oxford shoes από τη συλλογή του Classico, Διαθέσιμα στο κατάστημα Classico Uomo, Μαίζωνος 95-Πάτρα και online στο www.classico.gr.

THE COCKTAIL

Cherry Time

Σε ένα ποτήρι του σέικερ αναμειγνύουμε πέντε κεράσια με μία κουταλιά Monin Orgeat syrup (15ml),προσθέτουμε φρέσκο πάγο και 50ml Diplomatico Reserva Exclusiva, 10ml φρέσκο χυμό λεμόνι και μερικά φύλλα δυόσμου. Χτυπάμε καλά και σερβίρουμε σε ένα μεγάλο ποτήρι, με πάγο. Συμπληρώνουμε με D’Asti και γαρνίρουμε με κεράσια και δυόσμο.

Φωτογράφος: Σπύρος Χαμάλης

Styling: Βίβιαν Ρουβέλα

Κείμενα: Ελένη Παπαϊωάννου

Πηγή: In Icons We Trust

