«5 Seconds of Summer»: Στην κορυφή του Billboard 200 για τρίτη φορά

Το ποπ ροκ συγκρότημα από την Αυστραλία «5 Seconds of Summer» (5SOS) έφθασε στην πρώτη θέση του Billboard 200 chart με τα καλύτερα άλμπουμ για τρίτη συνεχόμενη φορά. Μάλιστα, με το νέο τους άλμπουμ κατάφεραν να προσπεράσουν τους Jay-Z και Beyonce.

Το «Youngblood» έκανε ντεμπούτο στη θέση «1» του Billboard 200 album chart και είναι το τρίτο τους που κατακτά την κορυφή της λίστας. Τα προηγούμενα άλμπουμ τους ήταν το 2015 το «Sounds Good Feels Good» και το 2014 το «5 Seconds of Summer».

Πρόκειται για το πρώτο γκρουπ με τρία άλμπουμ στην πρώτη θέση του Billboard 200.

Το «Youngblood», το οποίο κυκλοφόρησε στις 22 Ιουνίου με επιτυχίες ήδη το ομώνυμο single και το «Want you back», άφησε στη θέση «2» το «Everything is Love» άλμπουμ- έκπληξη των The Carters, του διάσημου ζευγαριού, Beyonce και Jay Z.

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Σϊδνεϊ το 2011. Η μπάντα αποτελείται από τους Λουκ Χέμινγκς τραγουδιστή και κιθαρίστα, Μάικ Κλίφορντ κιθαρίστα, Κάλουμ Χουντ μπασίστα και Άστον Ίργουιν στα ντραμς.

Ο Χέιμινγκς έγινε δημοφιλής, όταν άρχισε να δημοσιεύει στο YouTube βίντεο στα οποία τραγουδούσε γνωστά τραγούδια. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε η μπάντα με τους Κλίφορντ και Χουντ και ο Ίργουιν εντάχθηκε αργότερα και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον μεγάλης δισκογραφικής εταιρείας.

Έγιναν η μπάντα που άνοιγε τις συναυλίες των One Direction το 2013, το 2014 και το 2015 και άρχισαν να κερδίζουν ακόμη μεγαλύτερη δημοτικότητα παγκοσμίως.

Το 2014 κυκλοφόρησαν το άλμπουμ που φέρει το όνομά τους, το οποίο πούλησε πάνω από τρία εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Το δεύτερο άλμπουμ τους έφθασε στην κορυφή των charts σε 12 χώρες, μεταξύ άλλων στην Αυστραλία, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο.