Έπαινοι του Sting για την Ελλάδα και τους Έλληνες

Ένα υφαντό έργο τέχνης με ιδιαίτερο συμβολισμό και με την επιγραφή «Αγαπώ την Ελλάδα» (I Love Greece), βρήκε στέγη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, αποστέλλοντας ένα ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και ανθρωπισμού στους λαούς όλου του κόσμου.

Το υφαντό «I Love Greece», το οποίο αποκαλύφθηκε χθες σε ειδική τελετή στο επίπεδο αφίξεων του αεροδρομίου, «σχεδιάστηκε» και προσφέρθηκε στη Διεθνή Αμνηστία από τη διεθνούς φήμης Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Σοφία Βάρη, σε υποστήριξη της παγκόσμιας εκστρατείας της Αμνηστίας «I Welcome», για τους πρόσφυγες που αφήνουν τον τόπο τους, αναζητώντας καταφύγιο.

Το υφαντό συμβολίζει το καλωσόρισμα που οι Έλληνες πολίτες προσέφεραν σε χιλιάδες άνδρες, γυναίκες και παιδιά που διέφυγαν από τον πόλεμο και την καταδίωξη στη Συρία, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο και για την Ελλάδα την ίδια. Με το ιδιαίτερο μήνυμά του, το έργο θα εκτίθεται από σήμερα στην περιοχή των αφίξεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ώστε να το αντικρίζουν τα εκατομμύρια των διερχόμενων ταξιδιωτών.

H εκδήλωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας και το παγκόσμιο μήνυμά της, αγκαλιάστηκαν από τον διάσημο καλλιτέχνη Sting, ο οποίος από τα μέσα της δεκαετίας του ’80 είναι υποστηρικτής της Αμνηστίας. Ο Sting, ο οποίος ήταν παρών στην παρουσίαση του υφαντού στο αεροδρόμιο της Αθήνας, βρίσκεται μαζί με τον Shaggy στη μέση της περιοδείας τους με τίτλο «44/876», η οποία περιελάμβανε και προγραμματισμένες εμφανίσεις στην Αθήνα.

Ο Sting, για πολλά χρόνια υποστηρικτής των δράσεων και των εκστρατειών της Διεθνούς Αμνηστίας, δήλωσε σχετικά:

«Για περισσότερα από 30 χρόνια, είμαι ενεργός υποστηρικτής του έργου της Διεθνούς Αμνηστίας που μάχεται για την προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Η εκστρατεία της Αμνηστίας με στόχο την υποστήριξη των προσφύγων είναι και επείγουσα και ζωτικής σημασίας. Είμαι υπερήφανος που προσφέρω τη στήριξή μου και αισθάνομαι τιμή που ενώνουμε την προσπάθειά μας με την αναγνωρισμένη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Σοφία Βάρη, η οποία γενναιόδωρα προσέφερε την τέχνη της για να δημιουργηθεί αυτό το υπέροχο υφαντό έργο.

Οικογενειακή φωτογραφία από την εκδήλωση. Στο κέντρο ο Sting και η δημιουργός του υφαντού, Σοφία Βάρη

Ευχαριστώ τον Θεό για την Ελλάδα, επειδή μας δείξατε τον δρόμο. Έχετε δείξει πώς να αντιμετωπίζετε τους πρόσφυγες όταν άλλοι άνθρωποι κατασκεύαζαν τείχη. Όταν έπαιρναν τα παιδιά από τις μητέρες τους και τα έβαζαν σε κλουβιά, εσείς ενεργήσατε με συμπόνια, γενναιοδωρία και κοινή λογική».

Ηρώδειο



Στο ασφυκτικά γεμάτο Ηρώδειο ο 67χρονος Sting αποθεώθηκε τραγουδώντας τις επιτυχίες του από την μακρόχρονη πορεία του: «Englishman in New York», «Message in a Bottle», «Fields of Gold», «Shape of my heart», «So lonely», «Roxanne», «Desert Rose», «Every breath you take», «Fragile».

Ο Βρετανός μουσικός που ξεκίνησε την καριέρα του το 1977 κι έγινε γνωστός με το συγκρότημα Police, για να διαγράψει στη συνέχεια μια σόλο πορεία που τον έφερε στην κορυφή της μουσικής βιομηχανίας, είναι γνωστός και για την υποστήριξή του σε Οργανώσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων -όπως το Rainforest Fund, η Διεθνής Αμνηστία, το Live Aid.

Το Σάββατο, ενώ όλα φαίνονταν ότι λειτουργούσαν ομαλά και οι θαυμαστές του διάσημου τραγουδιστή βρίσκονταν από νωρίς στο Ηρώδειο για τη συναυλία, η ξαφνική δυνατή νεροποντή άλλαξε το πρόγραμμα, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έναρξη.

Παρά τη δυνατή βροχή και το πολύ νερό που είχε πέσει, ο Sting, αντί να ακυρώσει τη συναυλία του και να επιστρέψει στην άνεση του ξενοδοχείου του, πάλεψε με όποιον τρόπο μπορούσε προκειμένου να μη γίνει αυτό. Βγήκε στη σκηνή, κρατώντας μία σκούπα, για να βοηθήσει τους ανθρώπους που έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να διώξουν τα νερά γνωρίζοντας την αποθέωση από τον κόσμο που τον είδε ανάμεσά του.

naftemporiki.gr